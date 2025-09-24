Luego de anunciar sus intenciones para competir por la presidencia en 2030, se reportó que Ricardo Salinas Pliego tuvo que pagar una fianza millonaria en Estados Unidos para no ser detenido.

Así lo dio a conocer Bloomberg en un reciente reporte, donde asegura que el empresario Ricardo Salinas Pliego tuvo que cubrir una fianza de 25 millones de dólares por una supuesta deuda con AT&T.

Este nuevo escándalo por adeudos de Ricardo Salinas Pliego se une a otras acusaciones, pues al empresario mexicano se le señala por:

Deber 565 millones de dólares a tenedores de deuda en Estados Unidos

Deber 74 mil millones de pesos al Sistema de Administración Tributaria (SAT)

¿Ricardo Salinas Pliego será detenido por adeudos en Estados Unidos? Esto dijo Bloomberg

Ricardo Salinas habría pagado una fianza de 25 millones de dólares para evitar ser arrestado en Estados Unidos por una supuesta deuda con AT&T que data de 2014, informó Marcelo Rochabrun para la agencia Bloomberg.

“El ultimátum [a Salinas Pliego] sobre su arresto surgió a raíz de otra disputa relacionada con una supuesta deuda, esta vez con AT&T. La compañía compró el negocio mexicano de telecomunicaciones de Salinas en 2014 y presentó una demanda en 2020, alegando que se le debía dinero por impuestos que no pagó” Bloomberg

Según este reporte, AT&T llevó el caso a tribunales estadounidenses y obtuvo la victoria, motivo por el que se obligó a Ricardo Salinas Pliego a realizar un depósito de 20 millones de dólares.

Al parecer, Ricardo Salinas Pliego, junto a sus empresas, pagaron la fianza para evitar la orden de captura, aunque aún se encuentran en desacato por no cubrir el pago que solicitaba AT&T.

“La Jueza de la Corte Suprema del Estado de Nueva York, Andrea Masley, declaró a Salinas Pliego personalmente en desacato y le ordenó pagar a AT&T 20 millones de dólares en un plazo de dos semanas o ser encarcelado hasta que lo hiciera", agrega Bloomberg.