Grupo Salinas, propiedad de Ricardo Salinas Pliego, envió una fuerte respuesta a Claudia Sheinbaum por sus afirmaciones desde la conferencia mañanera sobre la deuda de TV Azteca en Estados Unidos.

Según señaló Grupo Salinas en un comunicado, tanto su empresa como su dueño, Ricardo Salinas Pliego, son víctimas de “acoso sistemático y persecución política”, así como de “injurias personales”.

Su fuerte respuesta se debe a que Claudia Sheinbaum dijo que Ricardo Salinas Pliego no solo tiene deudas en Estados Unidos, sino que además buscaba saldarlas con ayuda del Gobierno de México.

Grupo Salinas reconoce que TV Azteca no ha pagado adeudos a los “fondos buitre” en Estados Unidos

Desde Palacio Nacional, Claudia Sheinbaum explicó que Grupo Salinas buscó apoyo jurídico en un juzgado civil de la Ciudad de México (CDMX) porque, debido a la “pandemia”, no pudo pagar sus adeudos en Estados Unidos.

En respuesta, Grupo Salinas dijo que ese litigio fiscal no guarda relación con este tema, pues TV Azteca siempre “ha estado y se mantiene abierta al diálogo con miras a lograr un acuerdo justo de reorganización de sus deudas con acreedores”.

Sin embargo, en el mismo documento, Grupo Salinas reconoce que sí existe un adeudo con los tenedores de bonos internacionales debido a la pandemia, mismos a los que calificó de “fondos buitre”.

A pesar de nuestros esfuerzos de mediación, un grupo minoritario de tenedores no originales, en realidad fondos buitre, rechazó el pago y se han negado a conciliciar. Grupo Salinas

Grupo Salinas alega que esos fondos buitre llevan “meses” recurriendo a tácticas desesperadas para cobrarle a TV Azteca, sin que hasta ahora hayan tenido éxito en los tribunales de Estados Unidos y México.