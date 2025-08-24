Lilly Téllez, senadora del PAN, señaló que “tiene miedo por su vida” en una nueva entrevista con el medio Fox News.

Durante el programa de Rachel Campos-Duffy en Fox News, Lilly Téllez afirmó temer por su vida por su postura a favor de una intervención de Estados Unidos en México.

Según la senadora panista, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, la ha amenazado con expulsarla del Senado y meterla a la cárcel por sus dichos en Fox News sobre una posible intervención extranjera en el país y hablar cuál es la realidad de los cárteles del narcotráfico en México.

“Y la presidenta me ha amenazado para proceder en mi contra con una persecución penal, para sacarme del Senado y meterme en la cárcel, sólo porque te dije en este espacio, en Fox News, cuál es la realidad en nuestro país con los cárteles”, señaló la legisladora sonorense en un enlace con Rachel Campos-Duffy.

Lilly Téllez dice que los cárteles del narcotráfico dominan en México

Durante el espacio en Fox News, Lilly Téllez aseguró que los cárteles del narcotráfico dominan todo México.

Y es que en su opinión, los grupos del crimen organizado están presentes en todas las oficinas gubernamentales en las ciudades, en los estados y en el gobierno federal.

En este sentido, Lilly Téllez reiteró sentir miedo por su vida, pero aseguró que seguirá firme en su postura.

“Los cárteles están dominando todo aquí en México. Están en todas las oficinas del gobierno, en los estados, en las ciudades y en el gobierno federal. Así que claro que tengo miedo, pero quiero que sepa la gente que no daré ni un paso atrás” Lilly Téllez

La senadora del PAN insistió en su petición de que los gobiernos de México y Estados Unidos deben unir esfuerzos contra los cárteles de las drogas para “liberar” al país y evitar, según ella, que se convierta en “la próxima Venezuela”.

¿Qué dijo Lilly Téllez sobre la intervención de Estados Unidos en México?

En su primera entrevista con Rachel Campos-Duffy para el medio estadounidense Fox News, Lilly Téllez aseguró que la mayoría de los mexicanos respaldan la intervención de Estados Unidos en la lucha contra los cárteles del narcotráfico , incluso al grado de que sean clasificados como organizaciones terroristas.

Según Lilly Téllez, “es absolutamente bienvenida la ayuda de los Estados Unidos para combatir a los cárteles en México. Y ese es el sentir de la mayoría de los mexicanos”.

Durante la entrevista, la senadora panista acusó a la presidenta y al partido Morena de “obstaculizar la cooperación internacional en materia de seguridad”.

“Los únicos a quienes no les gusta que el presidente (Donald) Trump envíe e intente ayudarnos a los mexicanos contra los cárteles son los narcopolíticos, es la presidente (Claudia) Sheinbaum y todo su grupo” Lilly Téllez

En este aspecto, aseguró que Claudia Sheinbaum respalda a líderes del Senado de Morena que “son ya identificados como líderes políticos de un cártel, el cártel de La Barredora en México”, en alusión a Adán Augusto López.

Téllez refirió que, a diferencia de la postura oficial del gobierno mexicano, los mexicanos “de a pie” ya están cansados de la violencia y desean que se aplique la etiqueta de terrorismo a los cárteles.

En respuesta, la presidenta Claudia Sheinbaum criticó a la senadora Lilly Téllez por pedir la intervención de Estados Unidos en México.

Al final de La Mañanera del Pueblo del jueves 21 de agosto, Claudia Sheinbaum consideró que no es menor que la senadora panista Lilly Téllez haya pedido la intervención estadounidense en México en una entrevista para un medio extranjero.

“No es menor que una senadora de la República haya dado una entrevista a un medio extranjero pidiendo la intervención” Claudia Sheinbaum

Sheinbaum señaló que será el pueblo quien juzgue a la legisladora por sus actos.