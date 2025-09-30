Ricardo Salinas Pliego responde a Claudia Sheinbaum y lanza fuerte advertencia sobre México, pues cree que se puede convertir en un “Estado fallido”.

“Iremos a Estados Unidos y a cualquier parte del mundo a exponer el grave peligro que corre México de convertirse en un Estado fallido y en un socio comercial poco confiable" Ricardo Salinas Pliego

A través de su cuenta de X, Ricardo Salinas Pliego advierte que no se detendrá y seguirá luchando a cualquier costo para acabar con la corrupción.

Salinas Pliego advierte a Sheinbaum que México podría volverse un “Estado fallido”

Ricardo Salinas Pliego no se queda callado y a través de su cuenta de X le envía una fuerte respuesta a Claudia Sheinbaum y lanza advertencia sobre México.

Ricardo Salinas Pliego responde a Claudia Sheinbaum (@RicardoBSalinas / X )

Esto luego de que Claudia Sheinbaum lo acusó de victimizarse tras criticar al actual Gobierno en una entrevista para una televisora de Estados Unidos.

En su cuenta de X, Ricardo Salinas Pliego aseguró que seguirá acudiendo a cualquier parte del mundo para exponer el riesgo que tiene México de convertirse en un “Estado fallido” y un socio comercial poco confiable.

Ricardo Salinas Pliego destacó que si alguien tenía pruebas para desmentirlo las mostraran, pues hay evidencias de sobra sobre la violencia y la corrupción que hay en México.

“Si tienen pruebas de que lo que decimos es falso que las muestren, porque pruebas de violencia y corrupción en México nos sobran” Ricardo Salinas Pliego

En su mensaje, Ricardo Salinas Pliego aseguró que seguirá luchando por la “vida, la propiedad y la libertad” a cualquier costo.

Incluso invitó a cualquiera que se quiera sumar a su causa para acabar con la violencia y la corrupción.

“Seguiré luchando por la vida, la propiedad y la libertad de todos los mexicanos a cualquier costo porque todos no veo a ningún otro que tenga el valor de hacerlo, si alguien se quiere sumar, bienvenido a la causa de enderezar al país y acabar con la violencia y la corrupción” Ricardo Salinas Pliego

Ricardo Salinas Pliego, empresario (Mireya Novo/Cuartoscuro)

Ricardo Salinas Pliego cree que al gobierno de Claudia Sheinbaum le incomoda que se le digan sus verdades

A través de X, Ricardo Salinas Pliego aseguró que al gobierno de Claudia Sheinbaum le incomoda que se le digan sus verdades.

“Al gobierno de CSP le incomoda profundamente que se le digan sus verdades” Ricardo Salinas Pliego

Ricardo Salinas Pliego señaló que se vive en un México lleno de violencia y hay claros ejemplos que lo demuestran.

“Vivimos en México una violencia criminal desbordada, por ejemplo: Sinaloa” Ricardo Salinas Pliego

Destacó que mientras que el gobierno protege a los criminales y los mantienen en altos puestos del Estado, hay mexicanos muriendo porque no hay medicinas.

“Su gobierno y el del PEJE tienen documentada y probada una corrupción a niveles nunca vistos y se sienten intocables, por ejemplo: @adan_augusto líder de la barredora y el Andy, el líder del Huachicol fiscal. Son criminales y notoriamente ineptos, por ejemplo: Siguen muriendo niños y adultos Mexicanos porque NO hay medicinas. Protegen a criminales y los mantienen en altos puestos del Estado mexicano por ejemplo: Otra vez @adan_augusto” Ricardo Salinas Pliego

Ricardo Salinas Pliego destacó que el gobierno actual quiere instaurar un régimen autoritario de partido único.

“Tienen la intención clara de instaurar un régimen autoritario de partido único, como en Partido Comunista Cubano por ejemplo: Los jueces de partido y eliminación del Amparo” Ricardo Salinas Pliego