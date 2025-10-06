El empresario Ricardo Salinas Pliego culpó a todos aquellos que ganan 8 mil pesos en México por no estar produciendo “la riqueza que podrían” y señaló que el gobierno también tendría responsabilidad en esto.

“Este gobierno sigue vendiendo la idea de que tu enemigo es todo aquel que está arriba de ti, por eso estamos como estamos y somos como somos. Si estás tú en un puesto de 8 mil pesos, pues quiere decir que no tú no has adquirido el conocimiento necesario para producir la riqueza que podrías producir con ese conocimiento tan limitado”. Ricardo Salinas Pliego

Las declaraciones de Ricardo Salinas Pliego se dan en el marco del lanzamiento de la serie de TV Azteca “La Revolución de la Libertad” y su primer capítulo está dedicado al "comunismo".

Ricardo Salinas Pliego fue el primer invitado en la serie “La Revolución de la Libertad”, que tendrá como estelar a Juan Miguel Zunzunegui, doctor en humanidades.

Durante la discusión sobre la influencia de la educación para que las personas adopten el comunismo, Ricardo Salinas Pliego dijo que el gobierno tiene mucha responsabilidad.

Según Ricardo Salinas Pliego, las personas envían a sus hijos a escuelas públicas, donde “les lavan el cerebro” y les ofrecen una educación mediocre, que no los impulsa a ser mejores.

El empresario señaló que, al final de cuentas, una persona que gana 8 mil pesos no ha adquirido el conocimiento necesario para poder producir la riqueza que podrían y se conforman con eso poco.