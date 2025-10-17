El reconocido actor Damián Alcázar, de 72 años, lanzó fuertes declaraciones contra el empresario Ricardo Salinas Pliego, de 69 años, durante una entrevista reciente, exigiendo que sea llevado a la cárcel en caso de no cumplir con sus obligaciones fiscales.

“Que lo metan a la cárcel si no pga impuestos. Yo pago impuestos, a veces digo ‘ay, ojalá que no me paguen mucho’, porque cuando me pagan mucho, se me va mas de la mitad en eso” Damián Alcázar

Alcázar señaló que la evasión de impuestos no puede ser tolerada y afirmó que todos los ciudadanos deben pagar conforme a la ley, sin importar su posición económica o influencia.

Damián Alcázar pide cárcel para Ricardo Salinas Pliego si no paga impuestos

Durante una entrevista para Canal Once el 2 de junio del 2025, Damián Alcázar, el actor y ex Diputado de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México, criticó a Ricardo Salinas Pliego por su falta de impuestos, exigiendo cárcel para el empresario.

Cabe destacar que esta no es la primera vez que Damián Alcázar critica a Ricardo Salinas Pliego y su falta de pago de impuestos, pues en sus redes sociales ha tratado de “desmentir” al empresario.

Pues Damián Alcázar ha cuestionado y criticado públicamente a Ricardo Salinas Pliego por las millonarias deudas fiscales que ha acumulado de sus empresas con el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Siendo esto uno de los motivos por los cuales Damián Alcázar y Ricardo Salinas Pliego han protagonizado diversas disputas, críticas y enfrentamientos verbales en redes sociales; especialmente en X.

En mayo del 2025 se dio a conocer que la deuda con el SAT de Ricardo Salinas Pliego ascendía a 63 mil millones de pesos, monto que el empresario calificó de “delincuencia de cuello blanco”; para septiembre de este año, Damián Alcázar compartió publicaciones en Facebook en donde criticaba a Salinas Pliego por la falta de pago de impuestos.

Pues Damián Alcázar aseguró que la retribución de los empresarios como Ricardo Salinas Pliego al pueblo, era a través del pago de impuestos y buenos salarios.

Publicación de Damián Alcazar (Especial)

