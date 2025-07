Acreedores de TV Azteca en Estados Unidos iniciaron una nueva demanda contra la empresa de Ricardo Salinas Pliego por el incumplimiento de pago de intereses y capital principal de bonos.

Ahora, exigen el pago de 580 millones de dólares, por el pago de la deuda original de 400 millones de dólares.

Aquí te explicamos cuál es el problema de TV Azteca con sus acreedores en Estados Unidos.

Demandan a TV Azteca por incumplimiento de pago en Estados Unidos; no cumplió con las fechas

TV Azteca emitió bonos de deuda en Estados Unidos en 2017, que fueron adquiridos por las empresas:

Cyrus Capital Partners, L.P. (Cyrus)

Contrarian Capital Management, L.L.C.

Los bonos tenían un precio original de poco más de 400 millones de dólares, que se comprometió a pagar en ciertos plazos, con vencimiento en 2024.

Sin embargo, en 2021 sus acreedores denunciaron la falta de pago y para 2022, se iniciaron procedimientos judiciales en contra de TV Azteca en Estados Unidos.

Por su parte, los abogados de TV Azteca iniciaron un proceso mercantil en contra del Bank of New York Mellon, representante de sus acreedores, en México.

Dicho movimiento fue respondido con una suspensión temporal del cobro de deudas, desde entonces, TV Azteca dejó de emitir pagos por los bonos de deuda.

TV Azteca: Acreedores redoblan esfuerzos, demandan en Nueva York

Ante la falta de pagos de los bonos de deuda emitidos por TV Azteca, los acreedores de la televisora redoblaron sus esfuerzos e interpusieron una nueva demanda, ahora en Nueva York, Estados Unidos.

A través de su representante y fiduciario de los bonos emitidos en 2017, The Bank of New York Mellow, los acreedores demandaron el pago de 580 millones de dólares, aproximadamente 10 mil 753 millones 983 mil pesos mexicanos.

Esto por la deuda completa, incluido el capital principal, así como el de los “pagos de intereses omitidos, e intereses acumulados de los pagos incumplidos”.

Asimismo, en la nueva demanda interpuesta en Estados Unidos, los acreedores dejaron claro que renunciarán a exigir el cobro de la“prima de redención”, cláusula cuya que ya ha sido impugnada por la televisora.

A pesar de ello, la deuda de TV Azteca asciende a más de 10 mil millones de pesos.