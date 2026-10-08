Reginaldo Sandoval, coordinador del PT en la Cámara de Diputados, compartió su respaldo a Raúl Morón como posible candidato a gobernador en las elecciones 2027 en Michoacán.

De acuerdo con el legislador, Raúl Morón tiene “el perfil más honesto” y con autoridad moral para encabezar la Cuarta Transformación en Michoacán.

Esto a pesar de que Morena eligió a Carlos Torres Piña como el coordinador de la Defensa de la Transformación y la Soberanía para el estado.

“El PT no se raja”: Reginaldo Sandoval muestra respaldo a Raúl Morón en Michoacán 2027

Reginaldo Sandoval mostró su respaldo abierto hacia Raúl Morón para Michoacán rumbo a las elecciones 2027 a pesar del nombramiento de Carlos Torres Piña.

A través de redes sociales, el líder de la bancada del PT en la Cámara de Diputados señaló que Morón es el perfil honesto y con autoridad moral que Michoacán pide para defender los valores de la Cuarta Transformación.

“El PT no se raja, somos un partido congruente que se va a fondo. Por eso me da mucho gusto coincidir con nuestro Coordinador Estatal de Afiliación en Michoacán, Raúl Morón, en que Michoacán pide al perfil más honesto y con la autoridad moral que defienda los principios y valores de la 4T” Reginaldo Sandoval

Reginaldo Sandoval respalda a Raúl Morón (Reginaldo Sandoval/X)

Cabe señalar que esta no es la primera muestra de respaldo hacia Raúl Morón, actual Coordinador Estatal de Afiliación en Michoacán, por parte del PT, pues el pasado 7 de octubre el partido señaló que confía en la trayectoria y compromiso del senador con licencia.

Raúl Morón buscaría candidatura en Michoacán con el PT en 2027

Raúl Morón compartió que podría buscar la candidatura de Michoacán de la mano del PT en 2027 si Morena no repone el proceso interno por el que Carlos Torres Piña fue elegido como coordinador.

De acuerdo con Quadratin, el senador con licencia podría formalizar esta medida el próximo 11 de octubre en el Centro de Convenciones de Morelia.

Reginaldo Sandoval respalda a Raúl Morón (Reginaldo Sandoval/X)

Asimismo, el medio resaltó que Raúl Morón no pretende negociar cargos o posiciones a cambio de aceptar el resultado y, en su lugar, espera que se reponga todo el proceso interno.

Sin embargo, su búsqueda por la gubernatura de Michoacán no significaría una ruptura con el gobierno de Claudia Sheinbaum ni abandonar el movimiento y confía en que su trayectoria sostenga una candidatura como alternativa electoral para el PT.