Clara Brugada, jefa de gobierno de la Ciudad de México (CDMX), anunció el esquema de pagos para personal del gobierno capitalino rumbo a las fiestas decembrinas.

Entre las fechas anunciadas se encuentras las de los pagos de aguinaldo, vales de fin de años y quincenas.

“Quiero hacer un reconocimiento por todo el esfuerzo… quisimos dar a conocer los días y el mecanismo para el cual sus derechos se hagan realidad…”, dijo la Clara Brugada en un video con el secretario de Finanzas, Juan Pablo de Botton.

Cuándo es el pago de aguinaldo para trabajadores del gobierno de la CDMX

Clara Brugada compartió las fechas en las que los trabajadores en diferentes tipos de contratación recibirán el pago de aguinaldo y vales de despensa.

El pago de aguinaldo para personal de estructura básica (Nómina 1), personal de confianza (Nómina 5), policías de proximidad (Nómina 4), personal de programas de estabilidad laboral (nómina 8) y personal eventual (Nomina 7), será el 4 de diciembre.

El pago de aguinaldo para personal por honorarios asimilables será el 21 de diciembre.

En cuanto a vales, estos están conformados por un total de casi cuatro millones de pesos qie serán entregados los días 3 y 4 de diciembre.

Los beneficiarios son trabajadores de base sindicalizada, base no sindicalizada, haberes SSC, eventuales, de confianza y otros.

Clara Brugada dijo que los vales no solo son un beneficio para los propios trabajadores sino impactan en los comercios de la ciudad.

Fechas de pago de quincenas a trabajadores del gobierno capitalino

Por otra parte, compartió que la quincena número 23 del año se pagará a los trabajadores los días 10 y 11 de diciembre; mientras que la quincena 24 se depositará el 17 y 18 de diciembre.

En el caso de personal por honorarios asimilados a salarios el pago de las quincenas 23 y 24 se van a realizar el 11 y 19 de diciembre, respectivamente.