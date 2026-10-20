Ariadna Montiel, dirigente nacional de Morena, confirmó que sostiene diálogos de conciliación con Raúl Morón esto como una manera de gestionar las inconformidades internas de cara a las elecciones del 2027.

En Michoacán, el senador Raúl Morón Orozco ha manifestado su desacuerdo con los resultados del proceso interno que favoreció a Carlos Torres Piña, cuestionando la metodología de las encuestas aplicadas.

“Bueno, en el caso de Raúl Morón, yo platiqué con él la semana pasada. Eh, bueno, él tiene sus opiniones, sus observaciones, yo lo respeto” Ariadna Montiel

A pesar de estas tensiones y de mantener abiertos canales de diálogo con fuerzas políticas aliadas, Raúl Morón ha confirmado su permanencia dentro del movimiento de la cuarta transformación.

Ariadna Montiel sigue en conversaciones de conciliación con Raúl Morón para atender las inconformidades en Michoacán

Ariadna Montiel señaló que sostuvo dos reuniones con Raúl Morón durante la semana y calificó su conversación como una “muy buena charla” rumbo a las elecciones 2027.

Respecto a las diferencias e inconformidades surgidas tras la encuesta del proceso interno en Michoacán, Ariadna Montiel manifestó que Morón tiene sus propias “opiniones y observaciones” sobre los resultados del proceso, asegurando que sus diferencias se abordan siempre desde el respeto.

“Entonces, eh tuvimos una muy buena charla, de hecho lo vi dos veces en la semana eh y me manifestó que él eh se mantiene con nosotros en el movimiento y que eh pues él sigue en un proceso de reflexión y reunión con los compañeros que han concluido con él y lo respetamos. Estamos en eso” Ariadna Montiel

Ariadna Montiel definió a Raúl Morón como un compañero del movimiento de toda la vida, recordando sus orígenes en el movimiento magisterial de Michoacán.

“Es un compañero del movimiento que siempre ha estado con nosotros, que viene desde el movimiento magisterial allá en Michoacán y que siempre pues asistió al régimen” Ariadna Montiel

Explicó que el profesor Morón le confirmó que se mantiene dentro del movimiento, si bien continúa en un proceso de reflexión y consulta con los compañeros que colaboran con él.

Reiteró su convicción de que “la política es diálogo y escucha”, en el marco de las labores de conciliación para mantener la unidad en la entidad.

“Recuerden lo que les he dicho todo el tiempo, ¿no? La política es diálogo, escucha. Eh, y los coordinadores, pues ya también pasó un poco el tiempo en el que hay que platicar con todos, reunirse y demás, eso está muy bien, pero ya hay que ponerse a trabajar porque se les eligió por el pueblo pues para seguir organizando” Ariadna Montiel

Sin embargo, Ariadna Montiel dejó en claro que más allá de resolver las inconformidades, en este momento la prioridad es trabajar con los coordinadores rumbo a las elecciones 2027.

“Hemos estado este fin de semana ya trabajando eh muy de la mano con ellos. Ya habíamos empezado, pero ya más intensivamente en estos días” Ariadna Montiel

Pese a diferencias, Raúl Morón confirmó que se mantendrá dentro del movimiento

Entre la presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel, y el dirigente político Raúl Morón se han presentado tensiones derivadas del proceso interno de encuestas, las cuales la dirigencia nacional busca resolver a través de la mediación y el diálogo.

Raúl Morón ha expresado cuestionamientos sobre la metodología y los resultados del proceso de encuesta realizado para definir las coordinaciones en Michoacán.

Ariadna Montiel encabeza una “operación cicatriz” en la entidad y ha sostenido múltiples conversaciones con Morón, destacando dos reuniones recientes.

Asimismo, señaló que, si bien el diálogo es clave en la política, la prioridad actual es avanzar hacia la organización territorial.

Pese a las diferencias, Morón confirmó a la dirigencia que se mantendrá dentro del movimiento de la Cuarta Transformación, aunque continúa en un proceso de reflexión con sus bases y evaluará la definición final de su proyecto político hacia finales de noviembre de 2026.