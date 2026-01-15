Reginaldo Sandoval es el coordinador de la bancada del PT en la Cámara de Diputados que se opone a la reforma electoral.

En contexto con esta reforma, Reginaldo Sandoval ha destacado que el posicionamiento oficial del PT se dará una vez se tenga la iniciativa tras conclusiones de Pablo Gómez.

¿Quién es Reginaldo Sandoval? Coordinador del PT en la Cámara de Diputados

Reginaldo Sandoval Flores es un diputado militante del PT, además de ser integrante del Frente Popular de Organizaciones Unidas de Michoacán, estado en el que buscó la gubernatura en 2021.

¿Quién es Reginaldo Sandoval? Diputado del PT (Reginaldo Sandoval vía Facebook)

Tal como indica el diputado del PT en sus redes sociales, es integrante de la dirigencia nacional de dicho partido, el cual destaca como de vanguardia, ideología y locomotora del cambio.

¿Qué edad tiene Reginaldo Sandoval?

Nacido en Benito Juárez, Zacatecas, en 1967, Reginaldo Sandoval tiene 58 años de edad.

¿Quién es la esposa de Reginaldo Sandoval?

El diputado del PT, Reginaldo Sandoval, estaría casado con María del Refugio Flores.

¿Quién es Reginaldo Sandoval? Diputado del PT (Reginaldo Sandoval vía Facebook)

¿Reginaldo Sandoval tiene hijos?

Se desconoce si Reginaldo Sandoval tendría hijos, aunque se han mencionado dos nombres.

¿Qué estudió Reginaldo Sandoval?

Reginaldo Sandoval es licenciado en Economía por la Universidad Autónoma de Zacatecas, además de tener maestría en Gobernabilidad Pública por la Universidad de México.

A su vez, apunta en el Sistema de Información Legislativa que Reginaldo Sandoval tiene doctorado en Economía, Pobreza y Desarrollo Social por la Universidad de Baja California.

¿En qué ha trabajado Reginaldo Sandoval?

Referente a su trayectoria política, Reginaldo Sandoval ejerce como diputado federal desde 2018, por lo que fue reelecto por tercera ocasión en 2024 bajo el principio de representación proporcional.

Asimismo, fue diputado local de 2012 a 2015 en Michoacán, además de que dentro del PT ha ejercido como:

Delegado nacional

Comisionado político en Nayarit

Comisionado nacional en Michoacán

Integrante de la Comisión Coordinadora Nacional del PT

Y ha sido columnista invitado del periódico ContraRéplica, como se menciona en el Sistema de Información Legislativa

¿Quién es Reginaldo Sandoval? Diputado del PT (Reginaldo Sandoval vía Facebook)

Reginaldo Sandoval acepta que tienen los tres poderes en rechazo a reforma electoral

Reginaldo Sandoval cuestionó si es necesaria la reforma electoral pese a que tendrían los tres poderes.

Acorde con lo señalado por Reginaldo Sandoval, la discusión en México debería girar en torno a otros temas de preocupación mundial como los señalamientos de Estados Unidos.

Asimismo, comparó a los de derecha en México con los vecinos del norte, en el sentido que están perdidos sin propuestas, razón por la que obtuvieron los tres poderes.