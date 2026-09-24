Carlos Torres Piña, nombrado coordinador estatal de la Transformación en Michoacán por Morena, inició la llamada “operación cicatriz” en el estado con reuniones y acercamientos con sus compañeros de partido y aliados, con el objetivo de cerrar filas después del proceso interno.

En entrevista con Azucena Uresti para Radio Fórmula, Torres Piña aseguró que ya ha buscado a los distintos perfiles que participaron en el proceso interno para tratar de alcanzar acuerdos y avanzar unidos en las siguientes etapas.

“Cada proceso es distinto, y bueno, nosotros ahorita hemos hecho el esfuerzo de buscar a cada uno de los compañeros y compañeras para cerrar filas” Carlos Torres Piña, coordinador estatal de la Transformación en Michoacán por Morena

El coordinador estatal de la Transformación en Michoacán señaló que el objetivo es que el proceso interno concluya lo más pronto posible y que Morena salga fortalecido para continuar recorriendo el territorio y defender lo que denominó la soberanía y la transformación para 2027.

Torres Piña reconoció que existen diferencias entre los integrantes de Morena y sus aliados, pero afirmó que ha mantenido conversaciones con los distintos participantes, incluido Raúl Morón y perfiles del Partido del Trabajo (PT) y del Partido Verde.

Carlos Torres Piña asegura que mantiene acercamiento con PT y Partido Verde

Sobre la postura del Partido del Trabajo, Carlos Torres Piña señaló que, aunque a nivel nacional mantiene un posicionamiento específico y todavía no existe un reconocimiento formal de su designación, se han mantenido acercamientos con dirigentes estatales y nacionales.

También mencionó que existe comunicación con integrantes del Partido Verde y con la dirigencia del PRD en Michoacán rumbo a las elecciones de 2027.

Torres Piña consideró que cualquier división dentro de la izquierda puede beneficiar a la derecha, por lo que, dijo, es necesario mantener la integración entre las distintas fuerzas políticas.

Además, mencionó que ha sostenido reuniones individuales con otros aspirantes y sus aliados, y aseguró que existe la posibilidad de que continúen trabajando juntos.

“Yo estoy seguro que podemos caminar juntos, todos, Partido Verde, Partido del Trabajo, que creo que es el escenario esencial como movimiento de izquierda. Cualquier fracción, cualquier división, lo que hace es fortalecer a la derecha de este país”. Carlos Torres Piña, coordinador estatal de la Transformación en Michoacán por Morena

En Michoacán sí midieron a aspirantes del PT y Partido Verde en encuestas

Ante la duda sobre si los aspirantes del Partido del Trabajo y del Partido Verde fueron incluidos en las encuestas del proceso interno de Morena en Michoacán, Carlos Torres Piña aseguró que sí fueron medidos los perfiles registrados por ambas fuerzas políticas.

Explicó que se presentaron los resultados de las dos etapas de la encuesta y destacó la participación de los aspirantes que acudieron juntos a una rueda de prensa.

Torres Piña detalló que por el Partido del Trabajo participó Raúl Morón, mientras que por el Partido Verde fue medido Ernesto Núñez, dirigente estatal de ese partido en Michoacán.

Asimismo, señaló que fueron presentadas las metodologías utilizadas tanto en el primer filtro de encuestas como en el segundo ejercicio, correspondiente a la encuesta definitiva con la que se evaluaron los perfiles.