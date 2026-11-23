Guadalupe Acosta Naranjo, presidente del partido Somos, acusó a la presidenta Claudia Sheinbaum de querer destruir al Instituto Nacional Electoral (INE) y de actuar peor que Vicente Fox.
“Tienes razón en quejarte de Vicente Fox y su injerencismo en las elecciones 2006… pero hoy actúas pero que Fox, con más cinismo y descaro, desconociendo los límites de la ley… Fox confesó que intervino indebidamente, pero tanto tú como Andrés Manuel López Obrador simplemente los hacen sin ningún recato”Guadalupe Acosta Naranjo, presidente del partido Somos
Acosta Naranjo hizo una carta pública en la que rechazó que se le vincule con la actual crisis del INE y acusó que la culpa de ello es de Guadalupe Taddei.
El dirigente de Somos dijo que el que el país es mucho más grande, plural y diverso que el partido Morena.
Guadalupe Acosta Naranjo reclama que vinculen a Somos con crisis del INE
Guadalupe Acosta Naranjo reclamó que se haya vinculado a Juan Carlos Padilla, compañero de Somos, con los cómplices de Taddei en los años 80s.
En la carta, Acosta Naranjo habla abiertamente de un reproche y reclamo hacia Claudia Sheinbaum por actuar distinto a cuando ambos se conocieron.
El político dijo que luchaban contra un régimen de mentiras, abusivo, de partido único, hiperpresidencialista, sin equilibrios, contrapesos, ni división de poderes.
Guadalupe Acosta Naranjo cuestiona protección a Taddei y ataques a integrantes de Somos
Guadalupe Acosta Naranjo dijo que ahora el gobierno de la presidenta de México tiene semejanzas con el régimen contra el que luchaban, pues destruye el patrimonio que “ayudamos a construir”.
En ese sentido cuestionó por qué los ataques a José Woldenberg y protección a Manuel Bartlett y a Guadalupe Taddei.
Por qué los señalamientos a Ernesto Ruffo y protección a Rubén Rocha Moya y Américo Villarreal.