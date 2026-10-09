Carlos Torres Piña, recién nombrado coordinador estatal de Morena, insistió en sostener un diálogo con Raúl Morón ante su posible ruta con el Partido del Trabajo (PT) en el estado de Michoacán.

Lo anterior, luego de que se diera a conocer que Raúl Morón sostuvo una reunión con Reginaldo Sandoval, líder del PT en la Cámara de Diputados, presuntamente para delinear su salto a dicho partido.

Carlos Torres Piña (Cuartoscuro / Andrea Murcia Monsivais)

Carlos Torres Piña no descarta diálogo con Raúl Morón y el PT rumbo al 2027

Carlos Torres Piña señaló públicamente que se mantiene abierto a la posibilidad de sostener un diálogo con los liderazgos del PT en Michoacán para definir el futuro de su coalición.

El coordinador estatal de Morena afirmó que primero buscará recorrer todos los municipios de la entidad, con el objetivo de evaluar la situación político rumbo a las elecciones 2027.

Posteriormente, Torres Piña podría reunirse con Reginaldo Sandoval con el objetivo de definir si irán o no en coalición en Michoacán en busca de la gubernatura.

Esta situación tiene lugar ante la posibilidad de que PT rompa con Morena en Michoacán, aprovechando los reclamos de Raúl Morón por los resultados obtenidos en el proceso interno del partido guinda.

Raúl Morón (Senadores de Morena)

Torres Piña enfatizó que la articulación de esfuerzos resulta indispensable para consolidar la presencia territorial del proyecto de la 4T.

En tanto existe algún pronunciamiento, Morena continúa trabajando con los demás aspirantes registrados en la conformación de bases y el desarrollo de tareas específicas asignadas a cada sector.

Carlos Torres Piña subrayó la solidez actual de Morena en Michoacán, e insistió en que las labores del equipo estarán enfocadas en concretar los acuerdos necesarios para asegurar un buen resultado en 2027.