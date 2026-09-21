Raúl Morón analiza recurrir a la vía legal tras los resultados del proceso interno de Morena que designó a Carlos Torres Piña como coordinador estatal de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación en Michoacán rumbo a las elecciones de 2027.

El senador con licencia informó que su equipo jurídico y político revisa los mecanismos disponibles para impugnar la decisión, al tiempo que mantiene consultas con sus estructuras territoriales.

Mientras tanto, Raúl Morón aseguró que fijará una postura definitiva una vez concluido el análisis correspondiente.

Raúl Morón podría impugnar proceso de Morena que dio la coordinación a Carlos Torres Piña (Cuartoscuro)

Raúl Morón evalúa impugnar decisión de Morena de nombrar a Carlos Torres Piña como coordinador

Luego de que Carlos Torres Piña fue designado para encabezar la estructura de Morena rumbo a las elecciones 2027, Raúl Morón dijo que está evaluando impugnar la decisión del movimiento.

Mientras se analiza una posible impugnación del proceso de Morena, Raúl Morón confirmó que ha sido buscado por Carlos Torres Piña y por integrantes de la dirigencia nacional de Morena para dialogar.

Sin embargo, el senador con licencia señaló que, por ahora, no tiene previsto reunirse con Carlos Torres Piña u otros dirigentes hasta contar con una postura más definida sobre la impugnación.

Raúl Morón dijo que la decisión podría darse a conocer en 15 días, por lo que consultará a sus estructuras en los distintos municipios de Michoacán antes de fijar una postura definitiva.

Cabe recordar que Raúl Morón solicitó licencia en el Senado para participar en el proceso interno de Morena rumbo a las elecciones 2027; no obstante, las encuentras habrían favorecido a Carlos Torres Piña.