El Instituto Nacional Electoral (INE) dio a conocer el calendario electoral 2026-2027, que establece las fechas y actividades que se llevarán a cabo rumbo a las elecciones 2027.

El Proceso Electoral Federal (PEF) 2026-2027 comenzará el próximo jueves 10 de septiembre de 2026, fecha en la que el INE realizará una ceremonia cívica para dar inicio formal a los trabajos del proceso electoral.

El calendario contempla más de 500 actividades a cargo del INE, relacionadas con la planeación, organización, coordinación, capacitación, insaculación, registro y verificación, con el objetivo de garantizar certeza, previsión y transparencia durante las distintas etapas de la preparación electoral.

¿Cuál es el calendario electoral 2026-2027?

El calendario electoral 2026-2027 establece las principales fechas del proceso rumbo a las elecciones de 2027. Entre las etapas más importantes se encuentran las precampañas, el registro de candidaturas, las campañas y la jornada electoral.

Estas son las fechas clave de las elecciones de 2027:

Inicio del proceso electoral: 10 de septiembre de 2026.

Precampañas: del 4 de enero al 12 de febrero de 2027.

Registro de candidaturas: del 22 de marzo al 3 de abril de 2027.

Campañas: del 4 de abril al 2 de junio de 2027.

Periodo de reflexión: del 3 al 5 de junio de 2027.

Jornada electoral: 6 de junio de 2027.

Cómputos distritales: del 9 al 11 de junio de 2027.

Cómputo de circunscripción plurinominal: 13 de junio de 2027.

Asignación de representación proporcional: entre el 1 y el 23 de agosto de 2027.

Inicio de funciones de las diputaciones federales: 1 de septiembre de 2027.

La fecha central será el domingo 6 de junio de 2027, cuando se llevará a cabo la jornada electoral y la ciudadanía acudirá a las urnas para elegir los distintos cargos contemplados en los comicios.

¿Qué cargos se elegirán en las elecciones de 2027?

En las elecciones de 2027 se elegirán 19 mil 609 cargos de elección popular en 31 entidades federativas, de acuerdo con la información del INE.

Entre los cargos que estarán en disputa se encuentran:

17 gubernaturas.

1,098 diputaciones.

18,057 cargos en ayuntamientos.

437 presidencias de juntas municipales, sindicaturas y regidurías.

¿En qué estados habrá elecciones para gobernador en 2027?

Los 17 estados de México en los que se renovarán las gubernaturas son:

Aguascalientes

Baja California

Baja California Sur

Campeche

Chihuahua

Colima

Guerrero

Michoacán

Nayarit

Nuevo León

Querétaro

Quintana Roo

San Luis Potosí

Sinaloa

Sonora

Tlaxcala

Zacatecas

Además, en las elecciones federales de 2027 la ciudadanía renovará la totalidad de la Cámara de Diputados.

Las nuevas diputaciones federales comenzarán funciones el 1 de septiembre de 2027, fecha en la que iniciará el siguiente periodo de sesiones de la Cámara de Diputados, que concluirá el 15 de diciembre del mismo año.