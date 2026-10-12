Raúl Morón cuestionó los resultados de la encuesta de Morena en Michoacán rumbo a las elecciones 2027.

Asimismo, señaló que podría buscar la gubernatura de Michoacán de la mano del Partido del Trabajo (PT).

“La decisión que nosotros estamos trabajando y la alternativa diferente es poder, dentro de la Cuarta Transformación, nosotros estar al frente de esta posibilidad” Raúl Morón

Asimismo, resaltó que esperará hasta finales de noviembre para tomar una decisión sobre su futuro político para 2027.

Raúl Morón cuestiona encuesta de Morena; espera competir en 2027 dentro de la Cuarta Transformación

Raúl Morón compartió las dudas que hay tras la encuesta de Morena en la que se designó a Carlos Torres Piña como coordinador en Michoacán en 2027.

Asimismo, señaló que desde el PT se espera que se realice una encuesta espejo para determinar al candidato de la Cuarta Transformación.

De acuerdo con Raúl Morón, espera que con esta encuesta se refleje su proyecto, ya que considera que los procedimientos que se han dado “no reflejan la voluntad de la gente”.

“El PT… está también un tanto inconforme por los procedimientos que se han dado y porque las mediciones que se hicieron, a juicio de muchos particularmente aquí en Michoacán, pues no reflejan a nuestro juicio de la voluntad de la gente” Raúl Morón

Además, reiteró que el PT mantiene la lucha por la encuesta espejo porque el ejercicio estadístico no se llevó a cabo como correspondía durante la evaluación de Morena.

Raúl Morón podría buscar la candidatura de Michoacán con el PT en 2027

Por otra parte, Raúl Morón señaló que aún está esperando las decisiones que se tomen dentro de Morena, por lo que será hasta finales de noviembre cuando decida su siguiente paso rumbo a 2027.

Asimismo, señaló que espera poder contender de la mano de la Cuarta Transformación; sin embargo, podría buscar la gubernatura de Michoacán con el PT si no quedan conformes.