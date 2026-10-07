Raúl Morón anunció que planea competir por el Partido del Trabajo (PT) en las elecciones de 2027, en caso de que Morena no reponga su proceso interno en Michoacán.

De acuerdo con medios locales, Raúl Morón hará pública su petición el domingo 11 de octubre, en una reunión con su equipo en el Centro de Convenciones de Morelia.

Desde que Morena nombró a Carlos Torres Piña como su coordinador en Michoacán, el senador ha expresado su rechazo al proceso interno, señalando irregularidades y anticipando una posible ruptura.

Raúl Morón podría impugnar proceso de Morena que dio la coordinación a Carlos Torres Piña (Cuartoscuro)

Raúl Morón busca que Morena reponga proceso porque “encuestas no beneficiaron” a Carlos Torres Piña

Fuentes consultadas por el diario Quadratín sugieren que Raúl Morón buscará que Morena rectifique su posición en Michoacán, negando la candidatura al exfiscal del estado.

El principal argumento del senador —que quedó en segundo lugar durante el proceso interno— es que “no hubo encuestas que beneficiaran” a Carlos Torres Piña y por ello “se debe respetar la voluntad del pueblo”.

La condición de Raúl Morón es que seguirá en este proceso con Morena solo si obtiene la candidatura en Michoacán; de lo contrario, competirá por separado con el PT.

También mencionó que su aspiración no implicaría romper con la presidenta Claudia Sheinbaum o abandonar el movimiento de la Cuarta Transformación.

Carlos Torres Piña es designado por Morena (Cuartoscuro / Andrea Murcia Monsivais)

Raúl Morón pasó de reconocer a Carlos Torres Piña a buscar impugnar el resultado de Morena

Raúl Morón pasó de reconocer el resultado de Morena y afirmar que respetaría la designación de Carlos Torres Piña, a mantener abierta la disputa por la candidatura rumbo a 2027.

El 14 de septiembre, luego de que Morena designara a Carlos Torres Piña como coordinador en Michoacán, Raúl Morón reconoció públicamente el resultado de las encuestas y descartó buscar la gubernatura por otra vía.

“Los números están muy claros; él es el coordinador. Vamos a respetarlo” Raúl Morón, senador con licencia