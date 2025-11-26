El copropietario de Miss Universo, Raúl Rocha, tuvo una orden de aprehensión por la Fiscalía General de la República (FGR), pero él se amparó como testigo protegido.

Aunque las acusaciones contra Raúl Rocha serían graves la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) ya aceptó que fuera testigo protegido.

Raúl Rocha Cantú sería testigo protegido ante acusaciones de tráfico y contrabando

Se informó que Raúl Rocha Cantú tendría orden de aprehensión por la FGR, pero el 19 de noviembre de 2025 se convirtió en testigo protegido por la FEMDO.

Según información por Carlos Loret de Mola, Raúl Rocha logró ampararse ante la FEMDO luego de que en octubre pidió ser testigo protegido.

Pese a los delitos de tráfico de armas y drogas, así como contrabando de combustible, las autoridades mexicanas aprobaron la solicitud del copropietario de Miss Universo.

Raúl Rocha Cantú (Redes Sociales)

Esto sucedió cuatro días después de que la FGR girara orden de aprehensión contra el empresario mexicano por delincuencia organizada.

Al empresario Raúl Rocha Cantú se le acusa de contrabando de combustible de Guatemala a México que se distribuían en gasolineras en Querétaro a su nombre.

Asimismo, se dice que Raúl Rocha Cantú proveía de armas al Cártel del Golfo en Tamaulipas y Grupo Sombra en Veracruz con ayuda de ex miembros de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). Sin embargo, Reforma apunta que son la Unión Tepito y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

¿Qué implica ser un testigo protegido? Este es el estatus de Raúl Rocha

Raúl Rocha sería un testigo protegido por la FEMDO, pero ¿qué implica esto?

El que el copropietario de Miss Universo sea testigo protegido significa que colaborará por la FGR para brindarle información sobre la investigación donde él se ve entrometido.

Es decir, Raúl Rocha tendrá que decir a la FGR datos de contrabando de combustible, redes financieras, vínculos con financieras y empresarios que están entrometidos en sus actividades ilícitas.

A favor del empresario estaría que no podrán tener acción penal contra él, además de que la FGR dejará la orden de aprehensión en su contra.

Hasta el momento, ni Raúl Rocha ni la FGR se han pronunciado sobre las investigaciones que presuntamente ya se realizan.