Jacobo Reyes León se encuentra entre la lista de las personas investigadas por el caso de Raúl Rocha Cantú, acusado de estar ligado con el narcotráfico.

Raúl Rocha Cantú está siendo investigado por la Fiscalía General de la República (FGR) debido a los presuntos vínculos con una red de narcotráfico, huachicol y tráfico de armas.

¿Quién es Jacobo Reyes León?

Jacobo Reyes León es un expolicía ministerial y excomisario de Seguridad Pública en Acolman; compitió como candidato del PRD a la presidencia municipal de San Martín de las Pirámides en 2021.

Recientemente, Jacobo Reyes León fue señalado en una investigación de la FGR por su presunta participación en una red dedicada a delitos como tráfico de armas y huachicol.

¿Quién es Jacobo Reyes León? (Cortesía)

¿Qué edad tiene Jacobo Reyes León?

La edad de Jacobo Reyes León es desconocida.

¿Jacobo Reyes León está casado?

No hay información pública que indique si Jacobo Reyes León está casado.

¿Jacobo Reyes León tiene hijos?

Se desconoce si Jacobo Reyes León tiene hijos.

¿Qué estudió Jacobo Reyes León?

No hay reportes públicos confiables que indiquen la formación profesional de Jacobo Reyes León, pero información indica que es licenciado.

¿Cuál es la trayectoria de Jacobo Reyes León?

De acuerdo con la información, Jacobo Reyes León fue comisario de Seguridad Pública de Acolman, Estado de México, y durante su gestión recibió críticas por el aumento de inseguridad en el municipio.

Jacobo Reyes León fue el candidato del PRD para la presidencia municipal de San Martín de las Pirámides en 2021 y su campaña se enfocó en:

Seguridad

Infraestructura

Agua

Salud

Turismo

Reactivación económica

¿Quién es Jacobo Reyes León? (Cortesía)

Jacobo Reyes León, excandidato del PRD, es investigado por la trama criminal de Raúl Rocha Cantú

Jacobo Reyes León se encuentra bajo la investigación de la FGR, pues los datos lo vinculan como colaborador de Raúl Rocha Cantú y probable integrante de una red criminal imputada por delitos como:

Huachicol

Tráfico de armas

Operaciones con recursos de procedencia ilícita

Según los reportes, Jacobo Reyes León habría actuado como intermediario para facilitar información sensible al grupo delictivo a cambio de pagos millonarios y estaría ligado a una empresa de seguridad privada usada para el tráfico de armas.