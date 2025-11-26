El copropietario de Miss Universo, Raúl Rocha estaría siendo buscado por la Fiscalía General de la República (FGR) por contrabando y tráfico.

Luego de la polémica que envuelve a Miss Universo con Fátima Bosch, se informó la investigación que la FGR tiene contra Raúl Rocha.

Raúl Rocha estaría siendo buscado por la FGR

Un escándalo más llega a Miss Universo 2025, pero este iría más allá de Fátima Bosch y la supuesta relación que tiene su padre con Raúl Rocha, pues ahora es el copropietario del certamen quién habría cometido varios delitos.

Según una publicación de Reforma, la FGR tiene en investigación a Raúl Rocha desde noviembre de 2024 tras una denuncia anónima al empresario y sus cómplices.

Raúl Rocha Cantú (Redes Sociales)

La acusación que se le hace a Raúl Rocha es por tráfico de drogas, armas y combustible entre Guatemala y México.

La mayor información proporcionada es por el contrabando de combustible que supuestamente provee en sus gasolineras localizadas en Querétaro.

El contrabando se realizaría al cruzar por lanchas el río Usumacinta transportado en pipas a Chiapas y Tabasco hasta llegar a Querétaro.

A ello se la suma que fue cateada una propiedad vinculada a Raúl Rocha en Querétaro donde se encontró que le vendieron BSE Combustibles, es decir, una gasolinera.

Asimismo, se encontró en una casa de su propiedad que se cateó en la CDMX que aportaba más de 2 millones de pesos a una empresa criminal.

Nota en desarrollo ... en breve más información.