Mediante una carta, el papá de Fátima Bosch, Bernardo Bosch, aclaró su relación con Pemex y Raúl Rocha Cantú tras la polémica por el triunfo de la mexicana en Miss Universo 2025.

“Todo lo relacionado conmigo en torno al certamen es absolutamente falso y carente de rigor periodístico”. Bernardo Bosch

Y es que se señaló que Bernardo Bosch entregó como funcionario de Pemex un contrato a una empresa relacionada con Raúl Rocha Cantú, lo que derivaría en la coronación de Fátima Bosch como Miss Universo 2025.

Bernardo Bosch aclara relación con Pemex y Raúl Rocha Cantú tras polémica con Fátima Bosch

El papá de Fátima Bosch, Bernardo Bosch, compartió una carta en la que habla sobre su cargo como director de Exploración y Producción de Pemex, y descarta haber entregado un contrato a empresa de Raúl Rocha Cantú.

Acorde con lo mencionado, no estaba dentro de sus funciones como director de Pemex la adjudicación de contratos a empresas como lo que se señaló como una presunta compra del título de Miss Universo 2025.

Además, Bernardo Bosch señala que tampoco conocía a Raúl Rocha Cantú hasta el pasado 13 de septiembre de 2025, en el certamen de Miss Universo México, el cual ganó Fátima Bosch.

Por lo mismo, Bernardo Bosch señala como falsas las noticias que se difundieron contra su familia y Fátima Bosch, tras la edición de Miss Universo 2025, ya que todo lo que concierne a una compra es falso.

Bernardo Bosch Hernández, papá de Fátima Bosch y director en Pemex (@fatimaboschfdz / Instagram )

Bernardo Bosch también aclara que no está inhabilitado en Pemex

El papá de Fátima Bosch, Bernardo Bosch explicó también que no está inhabilitado o sancionado, como se informó en 2019, con determinación de la Secretaría de la Función Pública en junio de dicho año.

Acorde con lo señalado, el papá de Fátima Bosch presentó un recurso ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, que en noviembre de 2019 declaró nula la sanción en su contra ya que no había sustento legal.

Por lo mismo, se ha desempeñado como director de Pemex desde 2018 hasta 2025, aunque cuenta con más de 27 años de carrera en la paraestatal.