La Fiscalía General de la República (FGR) aseguró que obtuvo ‘información relevante’ tras la declaración que presentara César Jáuregui Moreno, ex fiscal general de Chihuahua.

Ulises Lara, vocero de la FGR, detalló que este caso, derivado de un operativo en la sierra de Chihuahua, se procesa bajo cargos relacionados con delitos contra la seguridad nacional y el ejercicio ilícito del servicio público.

César Jáuregui aportó información determinante sobre Chihuahua, asegura FGR

A través de un comunicado, Ulises Lara destacó este martes la comparecencia que realizara César Jáuregui ante la FGR por la presencia de agentes extranjeros en un operativo en Chihuahua.

Según indicó la FGR, la evidencia presentada por el exfuncionario estatal se integra a un extenso cuerpo de investigación que ya incluye más de 120 actuaciones legales y cerca de 60 entrevistas.

Hasta el momento, tras la comparecencia de César Jáuregui, el expediente cuenta con una robusta base de evidencias que sugiere una red de actividades sumamente compleja

Por ello, más allá de los testimonios, la FGR señaló que analiza informes sobre actividades de agentes extranjeros previas al operativo en la sierra de Chihuahua.

Actualmente, se llevan a cabo estudios de inteligencia para establecer supuestos vínculos entre el equipo asegurado y antecedentes de uso de dichos materiales.

Debido a la magnitud del narcolaboratorio que fue asegurado, autoridades federales asumieron el control total de su desmantelamiento, asegurando que cada etapa se realice estrictamente bajo el marco normativo.

Asimismo, se enfatizó que el proceso técnico continúa debido al gran volumen de materiales confiscados, reiterando que nadie está por encima de la ley.

Ulises Lara señaló que las diligencias se han conducido bajo el estricto cumplimiento de los procedimientos penales vigentes.