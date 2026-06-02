El titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), Pablo Vázquez Camacho, informó que los policías que hirieron a los maestros de la CNTE enfrentarán consecuencias.

“De acreditarse alguna responsabilidad, procederemos a sancionar a cualquier persona que haya incurrido en conductas fuera de la norma”. Pablo Vázquez Camacho, titular de la SSC

De acuerdo con lo señalado por el secretario de Seguridad de Ciudad de México (CDMX), los policías no deben actuar en contra de ninguno de sus principios.

Y descartó a su vez que en algún momento se girara una orden en contra de los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores para la Educación (CNTE).

SSC confirma consecuencias para los policías que hirieron a maestros de la CNTE

En conferencia de prensa, Pablo Vázquez Camacho confirmó que la SSC abrió carpetas de investigación para los policías que habrían herido a los maestros de la CNTE.

Tras ello y acorde con los procedimientos de la SSC, la Dirección General de Asuntos Internos y de Derechos Humanos, comenzaron las investigaciones del actuar de los policías.

Pablo Vázquez Camacho confirmó que hay dos maestros que resultaron lesionados en las manifestaciones llevadas a cabo en las inmediaciones del Zócalo.

Por lo que de acreditarse la participación de los policías en dichas agresiones, la SSC los sancionará, ya sea mediante suspensión o remoción de la dependencia.

Ya que afirma, los elementos de la SSC no pueden ir en contra de sus principios ni de la normatividad vigente en el uso de la fuerza de parte de las autoridades.

Añadió que pese a las agresiones de parte de los maestros de la CNTE, las órdenes de contención a los policías era el mantener la libre manifestación.

Nota en desarrollo, en breve más información...