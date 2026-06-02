La banda de rock británica, Pulp regresa en concierto al Palacio de los Deportes de la CDMX este martes 2 de junio.

Y para que no te pierdas de nada, ya les tenemos a los fans todos los detalles de setlist y telonero para el concierto del 2 de junio de Pulp en Palacio de los Deportes:

Apertura de puertas: 6:00 de la tarde

Hora del concierto: 8:00 de la noche en punto

Telonero: Sin artista previo

Setlist de canciones: 21 temas aproximadamente

Duración: 2 horas de música

Hora en la que termina el concierto: Alrededor de las 10:00 de la noche

Pulp en el Palacio de los Deportes: fecha y boletos para su concierto en México (Ocesa )

Setlist de canciones para Pulp en Palacio de los Deportes hoy 2 de junio

Hoy martes 2 de junio es el esperado concierto de Pulp en Palacio de los Deportes como parte de la gira Te Mereces Más / More Live Tour 2026 en Latinoamérica.

Por lo que los posibles temas en el setlist de canciones para el concierto de Pulp en Palacio de los Deportes de hoy 2 de junio serán los siguientes: