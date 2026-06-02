La banda de rock británica, Pulp regresa en concierto al Palacio de los Deportes de la CDMX este martes 2 de junio.

Y para que no te pierdas de nada, ya les tenemos a los fans todos los detalles de setlist y telonero para el concierto del 2 de junio de Pulp en Palacio de los Deportes:

  • Apertura de puertas: 6:00 de la tarde
  • Hora del concierto: 8:00 de la noche en punto
  • Telonero: Sin artista previo
  • Setlist de canciones: 21 temas aproximadamente
  • Duración: 2 horas de música
  • Hora en la que termina el concierto: Alrededor de las 10:00 de la noche
Pulp en el Palacio de los Deportes: fecha y boletos para su concierto en México
Pulp en el Palacio de los Deportes: fecha y boletos para su concierto en México (Ocesa )

Setlist de canciones para Pulp en Palacio de los Deportes hoy 2 de junio

Hoy martes 2 de junio es el esperado concierto de Pulp en Palacio de los Deportes como parte de la gira Te Mereces Más / More Live Tour 2026 en Latinoamérica.

Por lo que los posibles temas en el setlist de canciones para el concierto de Pulp en Palacio de los Deportes de hoy 2 de junio serán los siguientes:

  1. Sorted for E’s & Wizz
  2. Disco 2000
  3. Spike Island
  4. Razzmatazz
  5. Slow Jam
  6. F.E.E.L.I.N.G.C.A.L.L.E.D.L.O.V.E.
  7. Underwear
  8. Farmers Market
  9. This Is Hardcore
  10. Sunrise
  11. Something Changed
  12. Like a Friend
  13. Begging for Change
  14. Acrylic Afternoons
  15. Do You Remember the First Time?
  16. Mis-Shapes
  17. Got to Have Love
  18. Babies
  19. Bad Cover Version
  20. Common People
  21. A Sunset