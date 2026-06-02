La banda de rock británica, Pulp regresa en concierto al Palacio de los Deportes de la CDMX este martes 2 de junio.
Y para que no te pierdas de nada, ya les tenemos a los fans todos los detalles de setlist y telonero para el concierto del 2 de junio de Pulp en Palacio de los Deportes:
- Apertura de puertas: 6:00 de la tarde
- Hora del concierto: 8:00 de la noche en punto
- Telonero: Sin artista previo
- Setlist de canciones: 21 temas aproximadamente
- Duración: 2 horas de música
- Hora en la que termina el concierto: Alrededor de las 10:00 de la noche
Setlist de canciones para Pulp en Palacio de los Deportes hoy 2 de junio
Hoy martes 2 de junio es el esperado concierto de Pulp en Palacio de los Deportes como parte de la gira Te Mereces Más / More Live Tour 2026 en Latinoamérica.
Por lo que los posibles temas en el setlist de canciones para el concierto de Pulp en Palacio de los Deportes de hoy 2 de junio serán los siguientes:
- Sorted for E’s & Wizz
- Disco 2000
- Spike Island
- Razzmatazz
- Slow Jam
- F.E.E.L.I.N.G.C.A.L.L.E.D.L.O.V.E.
- Underwear
- Farmers Market
- This Is Hardcore
- Sunrise
- Something Changed
- Like a Friend
- Begging for Change
- Acrylic Afternoons
- Do You Remember the First Time?
- Mis-Shapes
- Got to Have Love
- Babies
- Bad Cover Version
- Common People
- A Sunset