La cancillería de Guatemala dio a conocer el jueves 27 de noviembre, la revocación del nombramiento de Raúl Rocha Cantú como Cónsul Honorario, de manera efectiva en Toluca.

Señalando el mismo organismo, que Guatemala ya estaba evaluando el retirar el nombramiento de Raúl Rocha Cantú como Cónsul Honorario desde octubre de este 2025.

Raúl Rocha Cantú (GRACIELA LÓPEZ /CUARTOSCURO / Graciela López Herrera)

Revocación de Raúl Rocha Cantú como Cónsul Honorario de Guatemala se agilizó por acusaciones en su contra

La cancillería de Guatemala señaló que las acusaciones en contra de Raúl Rocha Cantú, agilizaron el proceso de revocación como Cónsul Honorario.

Recordemos que la FGR señaló en la segunda mitad de noviembre que Raúl Rocha Cantú es investigado desde 2024, por su vínculo con el crimen organizado.

No obstante, debido modificaciones no autorizadas al nombramiento de Cónsul Honorario de Guatemala de Raúl Rocha Cantú ya estaban bajo investigación previo a que se destaparan estas acusaciones.

Dándose a conocer que la designación se realizó en 2021, durante el mandato de Alejandro Giammattei, aclarando que se trataba de un nombramiento voluntario.

Es decir, se le propuso a Raúl Rocha Cantú la designación y este acepto en ese momento; sin dar más detalles al respecto del proceso y el por qué de la elección.

Raúl Rocha, dueño de Miss Universo. (@raulrocha777)

El nombramiento de Cónsul Honorario de Guatemala de Raúl Rocha Cantú no daba inmunidad diplomática

La misma cancillería de Guatemala aclaró que el nombramiento de Cónsul Honorario de Raúl Rocha Cantú, no contaba con inmunidad diplomática.

Siendo más bien algo de orden cultural y comercial, donde Raúl Rocha Cantú podía presentarse en eventos relacionados a estos estratos en Guatemala.

Por lo que, incluso si no se hubiera retirado el nombramiento de Cónsul Honorario, este no sería impedimento para que la FGR continuara con su investigación alrededor de Raúl Rocha Cantú.

La investigación se destapó luego de la polémica alrededor de Miss Universo, certamen del que es copropietario Raúl Rocha Cantú, donde se acusa a México de fraude y corrupción.