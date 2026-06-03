Uber presentó nuevas funciones diseñadas para simplificar la movilidad durante el Mundial 2026 en México, Estados Unidos y Canadá.

Entre ellas destaca una guía GPS paso a paso con señalética visual en aeropuertos, que permitirá a los usuarios localizar fácilmente sus puntos de abordaje.

La plataforma también lanzó el Travel Pass, con descuentos acumulables de hasta 620 pesos, y actualizó su sistema de PIN permanente para mayor seguridad.

Además, la función Fan Drive permitirá personalizar la app con la bandera de la selección favorita.

Uber te guía con navegación visual desde el desembarque

Para evitar las confusiones comunes en terminales aéreas de alta afluencia, la herramienta de “Señalética en aeropuertos” implementará líneas de trayecto visuales directamente en la pantalla del usuario.

Estas indicaciones precisas guiarán a los pasajeros desde su puerta de desembarque hasta la zona exclusiva de abordaje de Uber.

Esta función inteligente estará operativa en todos los aeropuertos de las ciudades sede en México, Estados Unidos y Canadá.

Félix Olmo, director general de Uber en México, señaló que el objetivo es que la plataforma funcione como un “aliado perfecto de viaje”, permitiendo que los turistas y fanáticos locales se enfoquen menos en la logística y más en la emoción del torneo.

Uber ofrece ahorros y seguridad personalizada

Además de la guía GPS, la empresa presentó el Travel Pass. Por un costo de 29 pesos los usuarios podrán obtener descuentos del 20%.

Este pase tiene una vigencia de 14 días y puede generar ahorros acumulados de hasta 620 pesos, siendo válido en las tres naciones anfitrionas: México, Estados Unidos y Canadá

En términos de seguridad, Uber ha actualizado su función de código PIN, permitiendo que los usuarios mantengan los mismos cuatro dígitos de forma permanente para todos sus trayectos.

Esta medida busca agilizar el abordaje y garantizar que el pasajero suba al vehículo correcto, especialmente en zonas congestionadas de ciudades como Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara.

Uber tendrá personalización para la afición del Mundial 2026

Como parte del ambiente festivo, la función Fan Drive permitirá a los usuarios personalizar su aplicación eligiendo a su selección nacional favorita.

Con esto, la bandera del país elegido aparecerá en el diseño digital del coche dentro del mapa de la app durante cada solicitud de viaje.