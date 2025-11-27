Durante la mañanera de Claudia Sheinbaum de este jueves 27 de noviembre, la presidente solicitó a la Fiscalía General de la República (FGR), informar sobre el caso de Raúl Rocha.

“Es parte de lo que debe informar la Fiscalía, si está puesto a investigación deben dar a conocer por qué” Claudia Sheinbaum

Claudia Sheinbaum solicita a FGR informar sobre el caso de Raúl Rocha, dueño de Miss Universo

Una de las controversias qué ha generado mucha expectativa, sin duda alguna es el de Raúl Rocha, dueño de Miss Universo de quien se reveló, la FGR está investigando por nexos al crimen organizado, tráfico de armas y huachicol.

Es por eso que la presidenta Claudia Sheinbaum reveló durante su conferencia matutina de este 27 de noviembre, que la FGR debe brindar los detalles de la investigación en contra de Raúl Rocha Canrtú.

Y es que el pasado 26 de noviembre, la Fiscalía reveló que Raúl Rocha estaba bajo investigación, ya que obtuvo información suficiente para abrir una carpeta en contra del empresario mexicano.

Durante la conferencia con los medios de comunicación, Claudia Sheinbaum reiteró que los procesos de investigación son muy importantes, por lo que “debemos ser muy responsables, que la propia institución de información si hay carpeta de investigación”.

Cabe recordar que se reveló que el pasado 19 de noviembre, Raúl Rocha, dueño de Miss Universo, se convirtió aparentemente en testigo protegido, pese a ser acusado de contrabando ilegal de hidrocarburos.

Esto a través del río Usumacinta hasta Chiapas, Tabasco y Querétaro que también se relacionan con una red de tráfico de armas, por lo que también existiría una orden de aprehensión en su contra.