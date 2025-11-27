Tras los escándalos que han rondado a la organización de Miss Universo, se recordó que Raúl Rocha estuvo implicado en el atentado del Casino Royale que dejó 52 muertos.

¿Cuál es la relación entre Raúl Rocha y el Casino Royale?

Raúl Rocha ha sido señalado por la FGR al estar bajo investigación por supuestos nexos con el crimen organizado; es por eso que ha salido a relucir que también estuvo implicado en el caso del atentado del Casino Royale.

La agencia destaca que en que fuera el casino Royale, sólo las cruces con los nombres de las víctimas son el mudo testimonio de la tragedia más grande a la población civil en la historia de México. Foto/Cuartoscuro

Pues en 2011, el Casino Royale ubicado en Monterrey, Nuevo León -de donde es originario Raúl Rocha-, ocurrió un atentado terrorista el 25 de agosto que provocó la muerte de 52 personas; incluida una mujer embarazada.

Pero ¿en qué se relaciona a Raúl Rocha con el caso del Casino Royale en 2011? Este lugar de entretenimiento y apuestas era propiedad del empresario cuando fue atacado por miembros de los Zetas, provocando la muerte de 52 personas.

Este fue el primer escándalo del empresario mexicano, hecho por el cual decidió irse de México y trasladar su residencia a Miami y, aunque su nombre apareció en las investigaciones del proceso judicial, solicitó un amparo para evitar su detención.

Pero ahora, tras los escándalos que han surgido dentro de la organización de Miss Universo y la supuesta corrupción, se ha escarbado en el pasado de Raúl Rocha, actual presidente de la empresa que organiza el certamen.