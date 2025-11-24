En medio de versiones que su contrato con Pemex tuvo relación con el triunfo de Fátima Bosch, Raúl Rocha, presidente de Miss Universo, revela que la compañía le debe 700 millones de pesos.

A través de un comunicado, Raúl Rocha reveló cual es su relación con Petróleos Mexicanos (Pemex) y si esta influyó para que Fátima Bosch se coronará en Miss Universo 2025.

Raúl Rocha revela que le debe 700 millones de pesos por el contrato de 2023

En un comunicado, Raúl Rocha se refirió a los rumores de que contrato con Pemex había influido en el triunfo de Fátima Bosch en Miss Universo 2025.

Raúl Rocha reveló que Pemex le debe 700 millones de pesos por el contrato que firmó con Soluciones Gasíferas del Sur S.A. de C.V. -parte de su grupo empresarial- en 2023.

Y es que firmó un contrato de 745.6 millones de pesos, pero “únicamente se logró materializar un monto de 44,247,995 de pesos”.

Raúl Rocha reveló que Pemex le debe 700 millones de pesos (Especial)

Raúl Rocha reveló que Pemex le debe 700 millones de pesos (Especial)

Aunque los trabajos fueron concluidos hace más de dos años, Raúl Rocha destacó que parte de los trabajos siguen en proceso de validación y pago.

Raúl Rocha dejó en claro que el contrató lo ganó mediante una licitación “altamente competitiva” organizada por Pemex Exploración y Producción (PEP).

En la convocatoria participaron 15 compañías, pero su propuesta “resultó ser la oferta económica más competitiva y cumplió íntegramente con los requisitos técnicos establecidos”, por lo que ganó el contrato.

La adjudicación se realizó mediante el Sistema de Contrataciones Electrónicas de Pemex (SISCeP).

Raúl Rocha Cantú (Redes Sociales)

Raúl Rocha asegura que su contrato con Pemex no tiene relación con el triunfo de Fátima Bosch en Miss Universo 2025

En ese sentido, Raúl Rocha destacó que el contrató no tuvo injerencia en el triunfo de Fátima Bosch en Miss Universo 2025.

Raúl Rocha cree que las personas que buscan relacionar ambos hechos tienen como propósito “malinformar, confundir y manipular a una audiencia”.

Pues su involucramiento con Miss Universo inició tiempo después de la firma del contrato con Pemex.

“Una de mis empresas adquirió el 50% de la Organización de Miss Universe de manera oficial el 29 de enero de 2024” Raúl Rocha

Casi un año después de la adjudicación del contrato, Raúl Rocha asumió la presidencia del concurso.

Raúl Rocha dejó en claro que durante el tiempo de la licitación no tuvo ninguna relación con cualquier miembro o directivo de la Organización de Miss Universe, ni mucho menos con cualquier integrante de la familia Bosch.

A la familia Bosch la conoció el 13 de septiembre de este año en el certamen de Miss Universe México 2025.

Raúl Rocha calificó de “completamente falso e imposible” que exista relación entre el contrato de Pemex y el triunfo de Fátima Bosch en Miss Universo 2025.

Ya que ambos hechos transcurrieron con dos años y 8 meses de diferencia.