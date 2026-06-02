Un grupo de hombres armados secuestró con lujo de violencia a la periodista Roxana Berenice Guzmán Ramírez en Nanchital, Veracruz y el video que grabó el ingreso a su casa ya circula en redes sociales.
El hecho ha causado indignación debido al grado de violencia que incluyó el uso de armas largas, así como daños a su casa para ingresar a secuestrarla.
Hasta el momento se desconoce el paradero de la periodista Roxana Berenice Guzmán Ramírez.
Fiscalía de Veracruz abre investigación por secuestro de la periodista Roxana Berenice Guzmán Ramírez
Roxana Berenice Guzmán Ramírez es directora del medio de comunicación local con sede en Nanchital, Veracruz, Pulso Informativo del Sureste, por cuyo secuestro ya se abrió una investigación.
La Fiscalía General del Estado de Veracruz informó que abrió una investigación a través de la Fiscalía Regional de Coatzacoalcos.
Hombres armados destruyen casa de periodista Roxana Berenice Guzmán Ramírez y la secuestran
Los hombres que secuestraron a Roxana Berenice Guzmán Ramírez iban vestidos de negro y encapuchados.
Con un marro se les vio destruir la puerta metálica de la casa de la periodista para ingresar por ella y llevársela con rumbo desconocido.
Un hombre, al parecer familiar de la periodista del sur de Veracruz intentó, molesto, frenarlos, pero fue en vano.
Fiscalía de Veracruz mantiene búsqueda activa de periodista Roxana Berenice Guzmán Ramírez
La Fiscalía de Veracruz dijo que que realizan actos de investigación con fiscales, peritos y policías ministeriales para localizar a la periodista Roxana Berenice Guzmán Ramírez y determinar la identidad de los responsables.
Dijo que sus diligencias se van a realiza hasta llevar ante la justicia a los responsables de los hechos.
“Desde el momento que se tuvo conocimiento de los hechos, la trilogía investigadora integrada por 𝗙𝗶𝘀𝗰𝗮𝗹𝗲𝘀, 𝗣𝗲𝗿𝗶𝘁𝗼𝘀 𝘆 𝗣𝗼𝗹𝗶𝗰𝗶́𝗮𝘀 𝗠𝗶𝗻𝗶𝘀𝘁𝗲𝗿𝗶𝗮𝗹𝗲𝘀 realizan actos de investigación para esclarecer los hechos, localizar a la víctima y determinar la identidad de quien o quienes resulten responsables”Fiscalía de Veracruz