Un grupo de hombres armados secuestró con lujo de violencia a la periodista Roxana Berenice Guzmán Ramírez en Nanchital, Veracruz y el video que grabó el ingreso a su casa ya circula en redes sociales.

El hecho ha causado indignación debido al grado de violencia que incluyó el uso de armas largas, así como daños a su casa para ingresar a secuestrarla.

Hasta el momento se desconoce el paradero de la periodista Roxana Berenice Guzmán Ramírez.

🚨Hombres armados ingresaron por la fuerza al domicilio de la periodista Roxana Berenice Guzmán Ramírez, directora del portal Pulso Informativo del Sureste, en Veracruz.



Hasta el momento, se desconoce su paradero.



La Fiscalía General del Estado informó que ya abrió una carpeta… pic.twitter.com/A1IyaKMjni — Azucena Uresti (@azucenau) June 2, 2026

Fiscalía de Veracruz abre investigación por secuestro de la periodista Roxana Berenice Guzmán Ramírez

Roxana Berenice Guzmán Ramírez es directora del medio de comunicación local con sede en Nanchital, Veracruz, Pulso Informativo del Sureste, por cuyo secuestro ya se abrió una investigación.

La Fiscalía General del Estado de Veracruz informó que abrió una investigación a través de la Fiscalía Regional de Coatzacoalcos.

Captan en video el secuestro de la periodista Roxana Berenice Guzmán Ramírez en Veracruz (Especial )

Hombres armados destruyen casa de periodista Roxana Berenice Guzmán Ramírez y la secuestran

Los hombres que secuestraron a Roxana Berenice Guzmán Ramírez iban vestidos de negro y encapuchados.

Con un marro se les vio destruir la puerta metálica de la casa de la periodista para ingresar por ella y llevársela con rumbo desconocido.

Un hombre, al parecer familiar de la periodista del sur de Veracruz intentó, molesto, frenarlos, pero fue en vano.

Fiscalía de Veracruz mantiene búsqueda activa de periodista Roxana Berenice Guzmán Ramírez

La Fiscalía de Veracruz dijo que que realizan actos de investigación con fiscales, peritos y policías ministeriales para localizar a la periodista Roxana Berenice Guzmán Ramírez y determinar la identidad de los responsables.

Dijo que sus diligencias se van a realiza hasta llevar ante la justicia a los responsables de los hechos.