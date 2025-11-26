La Fiscalía General de la República (FGR) informó que investiga a Raúl Rocha Cantú, dueño del 50% de Miss Universo, pues el empresario estaría presuntamente ligado con narcotráfico y otros delitos; los detalles.

A través de un comunicado, la FRG expresó que la carpeta de investigación contra Raúl Rocha Cantú se viene nutriendo desde 2024, por lo que se obtuvo una orden para su aprehensión, junto a otras 12 personas.

Raúl Rocha, dueño de Miss Universo. (@raulrocha777)

FGR confirma que hay una investigación contra Raúl Rocha Cantú por presunto narcotráfico

La FGR confirmó que hay una carpeta de investigación abierta contra Raúl Rocha Cantú por estar relacionado con varios delitos:

Narcotráfico

Delincuencia organizada

Huachicol

Tráfico de armas

El comunicado señala que la situación jurídica de Raúl Rocha Cantú se dará a conocer en cuanto las pruebas se ratifiquen, mientras tanto, el empresario se ha convertido en un testigo colaborador de la FGR.