Raúl Rocha Cantú, el empresario mexicano y dueño del 50% del certamen de Miss Universo, se ha vuelto tendencia por salir en defensa de la mexicana Fátima Bosch.

En un hecho sin precedentes, el director de Miss Universo Tailandia, Nawat Itsaragrisil, humilló y llamó tonta a Fátima Bosch, lo que despertó indignación a nivel internacional.

El hecho no pasó por alto para el empresario Raúl Rocha Cantú, quien, en solidaridad con lo ocurrido, decidió apartar a Nawat Itsaragrisil de su participación en el Miss Universo 2025.

“Quiero dejar en claro mi gran indignación y repudio a Nawat por la agresión que hizo el público en contra de Fátima Bosch, Miss Universe México, a quien humilló, insultó y faltó al respeto, además de resaltar el gran abuso de llamar a seguridad para intimidar a una indefensa mujer tratando de silenciarla y excluirla. ¡Basta, Nawat!”, Raúl Rocha Cantú

¿Quién es Raúl Rocha Cantú?

Nacido en Monterrey, en el estado de Nuevo León, el empresario Raúl Rocha Cantú es actualmente dueño del 50% de Miss Universo, lo que lo convierte en uno de los “mandamás” de ese certamen.

Raúl Rocha Cantú (Redes Sociales)

El empresario fue tendencia nacional en el 2011, cuando salió a dar declaraciones de lo ocurrido en uno de sus negocios: el Casino Royale, cuyo ataque en 2011 dejó 52 víctimas mortales tras un incendio.

Por este caso, Raúl Rocha Cantú se alojó en Estados Unidos mientras enfrentaba investigaciones sobre el incendio y las motivaciones que terminaron en el ataque al Casino Royale.

Más recientemente, con respecto a la agresión a Fátima Bosch, el empresario decidió limitar de inmediato al directivo tailandés y anunció medidas legales.

¿Cuántos años tiene Raúl Rocha Cantú?

No se conoce su año de nacimiento, por lo que no es posible determinar su edad.

¿Quién es la esposa de Raúl Rocha Cantú?

La esposa de Raúl Rocha Cantú lo ha acompañado a diversos eventos inaugurales de Miss Universo.

Raúl Rocha Cantú (Redes Sociales)

¿Raúl Rocha Cantú tiene hijos?

Raúl Rocha Cantú sería padre de tres niños, de menos de 10 años de edad.

¿Qué estudió Raúl Rocha Cantú?

Raúl Rocha Cantú se graduó de la Licenciatura en Administración de Empresas.

¿En qué ha trabajado Raúl Rocha Cantú?

La actividad empresarial de Raúl Rocha Cantú va más allá de sus acciones en el 50% de Miss Universo, pues su actividad incluye:

Entretenimiento

Restauración

Tecnología

Energía

Hotelería

Raúl Rocha Cantú asumió desde muy temprana edad sus responsabilidades de alta gestión; desde entonces, no dejó de diversificar su trayectoria.

Uno de sus primeros trabajos lo desempeñó al asumir la dirección general de la empresa industrial CYMSA.

Asimismo, es fundador o principal de un conglomerado llamado Legacy Holding Group que agrupa inversiones en diversos sectores.

Para enero de 2024, adquirió aproximadamente el 50% de la franquicia de Miss Universe Organization (MUO) a través de Legacy Holding.