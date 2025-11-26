Raúl Rocha Cantú, copropietario de Miss Universo, estaría en busca de un relevo como presidente tras escándalos de fraude dentro de la organización.

A esto se suma una orden de aprehensión que se podría girar en su contra por una investigación de la Fiscalía General de la República (FGR) en la que se le relaciona con presunto narcotráfico y otros delitos.

Raúl Rocha Cantú harto por las recientes polémicas en Miss Universo

Tras la coronación de Fátima Bosch como Miss Universo 2025 no ha existido tregua para la organización.

Esto debido a las acusaciones de una injerencia directa de Pemex para asegurar asegurar la coronación de la mexicana.

Fátima Bosch, ganadora de Miss Universo 2025. (Sakchai Lalit / AP)

Fue en entrevista con Adela Micha que Raúl Rocha Cantú se dijo harto del escándalo que se desató con la victoria de Fátima Bosch.

El empresario tachó de risible el hecho de que usuarios de redes sociales hagan encuestas para tratar de destituirlo de su cargo en Miss Universo.

“Ando buscando a quien pasarle la estafeta”, dijo entre risas Raúl Rocha Cantú.

FGR investiga a Raúl Rocha Cantú por presunto narcotráfico

Fue por medio de un comunicado, emitido por la FGR el martes 26 de noviembre, que se dio a conocer una investigación en contra de Raúl Rocha Cantú.

De acuerdo con el escrito, fue en noviembre de 2024 cuando se inició una carpeta de investigación por delincuencia organizada “en relación con narcotráfico, huachicol y tráfico de armas“.

El comunicado revela, a su vez, que un juez federal ha emitido ya 13 órdenes de aprehensión.

En el caso de Raúl Rocha Cantú, se mencionó que es uno de los señalados dentro de la investigación.

Sin embargo, se continúan recabando datos para que el Ministerio Público Federal (MPF) pueda ahondar en las diligencias.

En este sentido, la FGR mencionó que la situación del empresario se dará a conocer en con el paso de la investigación.

Y es que, de acuerdo con medios nacionales, el empresario llegó a un acuerdo con la FGR para colaborar y ser un testigo protegido.

Y aunque Raúl Rocha Cantú no ha emitido declaraciones al respecto de su situación legal, es una polémica que se suma a su cargo como presidente de Miss Universo.