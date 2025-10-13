Alito Moreno, líder nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), criticó a Morena por la situación en Veracruz y dijo que tienen miedo de dar la cara al pueblo, mientras aseguró que los gobiernos de su partido sí lo hace.

“Porque mientras MORENA huye, el PRI da la cara. Mientras ellos improvisan, nosotros damos resultados. Mientras ellos se burlan del dolor del pueblo, nosotros estamos del lado del pueblo”

Como ejemplo, compartió fotografías del expresidente Enrique Peña Nieto y del exgobernador Fidel Herrera Beltrán bajo la lluvia y en las inundaciones en los años que les tocó gobernar.

“Qué distinto era cuando gobernaba el PRI. Ahí está el Presidente Enrique Peña Nieto, que ante cada desastre natural daba la cara, recorría las zonas afectadas, escuchaba y resolvía. O como siempre lo hizo el gran Gobernador de Veracruz, Fidel Herrera, un priista de territorio, firme, cercano, siempre al pie del cañón. Con el PRI no hay excusas, hay resultados”

Alito Moreno dijo que con el PRI no hay excusas sino resultados y que a Morena el pueblo ya no les cree.

Alito Moreno sobre Morena y la tragedia en Veracruz: ”Hasta se atreven a callarlos”

Sobre la inconformidad de algunos ciudadanos en algunos puntos de Puebla y Veracruz, Alito Moreno dijo que Morena se esconde, les pesa recorrer el estado “porque saben que el pueblo está hasta a madre de su ineptitud… hasta se atreven a callarlos”.

Cabe recordar que el día anterior, la presidenta Claudia Sheinbaum reconoció que hay preocupación de los habitantes de Veracruz pero se va a ayudara todos sin escatimar en recursos.

Ciro Gómez Leyva reconoce valentía de Claudia Sheinbaum por acudir a Veracruz

Por otro lado, el periodista Ciro Gómez Leyva reconoció la labor de la presidenta Claudia Sheinbaum al decir que tuvo la valentía de acudir de manera presencial a Puebla, Hidalgo y Veracruz.

También dijo que enfrentó a ciudadanos enojados y molestos pues dijo que a eso se va, a enlodarse y a escudar a personas enojadas.

“Vemos que tenemos una presidenta con la sensibilidad y el valor de presentarse en los lugares y arriesgarse, porque siempre es un gran riesgo… estar enfrente de población que acaba de perder todo o se le murió un hijo… la gente está entre la desesperación, la rabia y ahí estuvo la presidenta… ” Ciro Gómez Leyva

De manera irónica dijo que ella acudió al lugar y que no se fue a esconder a una base miliar de Icacos, en Acapulco, al hacer una comparación con anteriores gobiernos.

“Está muy bien… tu vas a esos lugares a ensuciarte y a que te griten, punto, los grandes líderes del mundo van a esos lugares, los cobardes no van… se esconden en la base naval de Icacos… y se regresan” Ciro Gómez Leyva

Por su parte, el líder nacional de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, dijo que “hace bien la presidenta en dar la cara”.

También dijo que quienes criticaron que AMLO no fuera a zonas afectadas, hoy critican a Claudia Sheinbaum por acudir.

Alito Moreno promete sacar a Morena del gobierno por “ineptos, corruptos e incapaces”

Alejandro Moreno dijo que el PRI va a sacar a Morena del gobierno por “ineptos, corruptos e incapaces”.

“Lo que está pasando es una vergüenza”, insistió Alito Moreno y dijo que Morena desprecia a las familias damnificadas.

Criticó que aunque se dicen que está a ras de suelo no entienden lo que es estar con la gente, también aseguró que el pueblo sabe perfectamente quien da la cara y quien ha estado ahí cuando se necesita.