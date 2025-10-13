La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que el censo casa por casa para el recuento de los daños por las lluvias en el estado de Veracruz va a iniciar este lunes 13 de octubre.

Así lo dijo luego de que anunció que los censos en el estado de Puebla van a iniciar en el mismo día.

Los mencionados censos se van a realizar por personal de la Secretaría del Bienestar a fin de conocer cuáles son los daños que tuvieron en su patrimonio.

“La Secretaría de Bienestar en todos los lugares afectados... aquí en Veracruz, van a iniciar mañana, se va a censar casa por casa y se les va a apoyar a todos, nadie va a quedar desamparado” Claudia Sheinbaum

Así lo anunció Claudia Sheinbaum desde Poza Rica, Veracruz, una vez que recorrió este 12 de octubre ese estado, además de Puebla e Hidalgo.

Cabe recordar que también fueron afectados por las lluvias los estados de Querétaro y San Luis Potosí y en el total en los cinco estados son 139 municipios los que tienen emergencia.

Claudia Sheinbaum anuncia brigadas y puentes aéreos en Veracruz, Puebla, Hidalgo y más

En la gira de trabajo por los estados afectados por las fuertes lluvias, Claudia Sheinbaum detalló que además de las brigadas de Bienestar para el censo se van a desplegar brigadas por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y Secretaría de Marina (Semar) para garantizar la limpieza y la alimentación.

La presidenta informó que los tres órdenes gobierno atienden la emergencia en los cinco estados y además ya se establecieron puentes aéreos para entregar ayuda y realizar los traslados médicos necesarios.

La mandataria mexicana detalló que también hay empresas privadas que están ayudando con la apertura de caminos además del trabajo que está haciendo la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT).

Claudia Sheinbaum promete que se va a atender a todos los afectados por lluvias

Desde Veracruz, Claudia Sheinbaum reconoció que hay desesperación por parte de los ciudadanos, pero dijo que se va a atender a todos los afectados por lluvias.

Respecto al tema de personas no localizadas, Claudia Sheinbaum dijo que pueden llamar al 079 para hacer el reporte y que la Fiscalía General de Justicia del Estado de Veracruz va a ser quien lleve a cabo el tema de fallecidos.