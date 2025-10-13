Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México reaccionó ante los reclamos que recibió este fin de semana ante las lluvias torrenciales tras su visita a Veracruz.

Desde el espacio de la conferencia mañanera del pueblo del lunes 13 de octubre, la presidenta Claudia Sheinbaum respondió a estas demandas y resaltó que “atender” es su obligación.

Tras la denuncia de personas y estudiantes desaparecidos en el estado de Veracruz por estas lluvias torrenciales.

“Primero atender es nuestra obligación” Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México

Resaltó la generosidad del pueblo de México, así como su actuar hacia ella.

Claudia Sheinbaum responde a los reclamos y resalta la generosidad del pueblo de México

La presidenta Claudia Sheinbaum respondió a los reclamos que recibió en Veracruz por los distintos reportes de personas desaparecidas, así como por las demandas y desesperación para ser atendidos tras las fuertes lluvias.

Además la presidenta de México se refirió en particular al caso de Poza Rica, Veracruz donde el río se desbordó, lo que dificultó la colocación de bombas de agua para retirar esa cantidad importante de agua.

Sin embargo una vez que bajó el agua muchísimas casas, al menos una tercera parte de la ciudad tenían lodo.

Y en algunos casos junto con el drenaje, hicieron una combinación que generaron unos niveles altos.

De acuerdo con la presidenta Claudia Sheinbaum ayer, 12 de octubre iniciaron los trabajos para remover el lodo.

Pero explicó que cuando ella llegó junto con los otros funcionarios, aún las personas tenían mucho lodo en sus casa lo que generó desesperación.

Resaltó que en la zona donde hubo reclamos ella decidió bajarse personalmente para escuchar directamente a la gente.

“Ahí donde nos reclamaron me bajé del vehículo para poder escuchar a las personas, justamente nos dijeron eso que se requería más ayuda, que se requería mucha más herramienta para poder sacar todo este lodo y aparte el apoyo también para las familias. Ahí les expliqué que iba llegar más apoyo y que se iban a hacer los censos para las familias y que no se iba a quedar desamparadas" Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México



