Ciro Gómez Leyva reconoció la labor de la presidenta al decir que tuvo la valentía de acudir de manera presencial a Puebla, Hidalgo y Veracruz, entidades afectadas por lluvias e inundaciones derivadas de la tormenta tropical Raymond

“Vemos que tenemos una presidenta con la sensibilidad y el valor de presentarse en los lugares y arriesgarse, porque siempre es un gran riesgo… estar enfrente de población que acaba de perder todo o se le murió un hijo… la gente está entre la desesperación, la rabia y ahí estuvo la presidenta… ” Ciro Gómez Leyva

El periodista reconoció que Claudia Sheinbaum enfrentó a ciudadanos pues dijo que “a eso se va, a enlodarse y a escuchar a personas enojadas”.

Entre gritos de repudio a la gobernadora Rocío Nahle, llega Claudia Sheinbaum a Poza Rica, Veracruz, y es recibida por reclamos de estudiantes que claman por sus desaparecidos, la presidenta los calla, y mejor dice que se va de ahí ante el escándalo. Vídeo de Revista Libertad pic.twitter.com/Y3fxTOgRWd — Rodrigo Barranco (@rodrigo_dector) October 12, 2025

Ciro Gómez Leyva compara a Claudia Sheinbaum con AMLO

De manera irónica, Ciro Gómez Leyva dijo que Claudia Sheinbaum acudió al lugar y “no fue a esconder a una base miliar de Icacos, en Acapulco”.

El periodista recordó el actuar del ex presidente Andrés Manuel López Obrador frente al huracán Otis, ocurrido en octubre de 2023 y que devastó a Acapulco.

“Está muy bien… tu vas a esos lugares a ensuciarte y a que te griten, punto, los grandes líderes del mundo van a esos lugares, los cobardes no van… se esconden en la base naval de Icacos… y se regresan” Ciro Gómez Leyva

Suman 64 muertos tras inundaciones y lluvias en varios estados

Las cifras de víctimas fatales fueron notificadas por los gobiernos de Veracruz (29), Hidalgo (21), Puebla (13) y Querétaro (1), según detalló este lunes Laura Velázquez Alzúa, coordinadora de Protección Civil.

El reporte de la CNPC también consigna 65 personas no localizadas en:

Hidalgo 43

Puebla 4

Veracruz 18

Las lluvias están asociadas a la tormenta tropical Raymond, que se formó el jueves 9 de octubre frente a las costas de Guerrero, en confluencia con los remanentes del huracán Priscilla y otros sistemas en el océano Atlántico, según el Servicio Meteorológico Nacional.