Jorge Álvarez Maynez reconoció la visita de Claudia Sheinbaum a Veracruz, reconociendo que “hace bien la presidenta en dar la cara”.

El coordinador del partido Movimiento Ciudadano y ex candidato a la presidencia de México, Jorge Álvarez Maynez de 40 años de edad, reconoció la visita de Claudia Saheinbaum de 63 años de edad a Veracruz.

¿Qué dijo Jorge Álvarez Maynez de Claudia Sheinbaum y su visita a Veracruz?

A través de sus redes sociales Jorge Álvarez Maynez, emitió una declaración en la que abordó la visita de Claudia Sheinbaum a Veracruz.

En sus comentarios, Álvarez Maynez afirmó Sheinbaum que “hace bien la presidenta en dar la cara”, una frase que resalta la importancia de la presencia y el contacto directo de la presidenta tras el desastre provocado por la lluvias en Poza Rica:

“Muchos de los que criticaron de forma consistente que el ex presidente López Obrador no acudiera a zonas afectadas hoy critican la presencia de la presidenta en el norte de Veracruz.” Jorge Álvarez Maynez

Me parece ruin. En las tragedias no puede haber cálculos políticos.



Hace bien la presidenta en… — Jorge Álvarez Máynez (@AlvarezMaynez) October 13, 2025

Esta declaración de Jorge Álvarez Maynez ofrece postura de reconocimiento y aprobación, hacia la acción de Sheinbaum de presentarse en el estado de Veracruz.

Continúando con su mensaje en redes sociales, el representante de Movimiento Ciudadano aseguró que le parecía ruin que en las tragedias no puede haber cálculos políticos:

“Hace bien la presidenta en dar la cara. En todo caso, lo que se debe exigir son soluciones de fondo en la región, como la infraestructura que merecen y nunca se realizó. Particularmente, un sistema de drenajes profundos.” Jorge Álvarez Maynez

No obstante, y como era de esperarse, las redes de Jorge Álvarez Maynez se llenaron de comentarios negativos por parte de los usuarios tras defender la visita de la presidenta Claudia Sheinbaum a Veracruz.