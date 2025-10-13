Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México responde si se arrepiente de visitar Veracruz tras los reclamos por lluvias torrenciales.

En días pasados las fuertes lluvias provocadas por diferentes fenómenos meteorológicos causaron afectaciones en 5 estados de la república mexicana dejando muertos y desaparecidos.

Los estados afectados fueron Hidalgo, Puebla, Veracruz, San Luis Potosí y Querétaro, donde la presidenta de México, acudió el fin de semana a algunos de ellos.

En su visita a Veracruz, pobladores la increparon y solicitaron su apoyo de manera urgente, debido que en zonas como Poza Rica se registró el desbordamiento de ríos como el de Cazones.

Presidenta Claudia Sheinbaum niega arrepentirse de visitar Veracruz tras los reclamos por fuertes lluvias

Desde su conferencia mañanera del pueblo del lunes 13 de octubre, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo negó arrepentirse de visitar Veracruz tras los reclamos por las fuertes lluvias que azotaron en el estado.

Ante el cuestionamiento directo de si se arrepentía por visitar el estado de Veracruz en estas condiciones la presidenta Claudia Sheinbaun dijo “no, no, cómo crees”.

Incluso recordó que en redes sociales se usaron videos del momento en que los pobladores le piden ayuda, pero estos fueron distribuidos por “bots”.

Ante este uso de bots, la presidenta mencionó que ya están acostumbrados y que lo más importante es poder atender a la gente.

Pese a que pase el tiempo porque la presidenta Claudia Sheinbaum sostiene que la emergencia por las lluvias durará varias semanas por lo que resaltó la importancia de que el gobierno federal esté presente.

“No, no cómo crees. Además si ustedes los ven, incluso ya estamos acostumbrados, incluso tenemos una medición aquí. Ya sabemos cuando suben los bots de que hay una publicación y que ahí son cuatro o cinco personas que lo suben que a sus redes que son los que no nos quieren, que tienen algún número de seguidores y de ahí se viene la ‘botiza’ (...) Aquí lo más importante es atender a la gente, que la gente se sienta atendida y que en último momento que esto va a durar varias semanas, que esto va para todos estemos ahí presentes” Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México

Remarcó que los trabajos para apoyar a la gente deben de estar coordinador en el nivel, local, estatal y federal, los que se hacen con mucha convicción, cariño, empatía y amor.

Por ahora el Gobierno federal iniciará un censo en los 5 estados afectados con el que se dará cuenta de la población que necesita el apoyo.