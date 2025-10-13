En su recorrido por Huauchinango, la presidenta Claudia Sheinbaum regañó en público al edil morenista Rogelio López Angulo ante las múltiples quejas de los habitantes.

De acuerdo con las inconformidades expuestas, el alcalde de Huauchinango tomó nulas acciones ante el paso de la tormenta tropical Jerry, misma que dejó miles de damnificados en regiones de Puebla y Veracruz.

“Yo prefiero creerle a la gente”, dice Claudia Sheinbaum a alcalde de Huauchinango

Claudia Sheinbaum visitó el Recinto Ferial de Huachinango para reiterar sus apoyo a los damnificados de las recientes lluvias.

Ante las quejas y el intento de Rogelio López Angulo por defenderse, la presidenta de México fue tajante con el edil: “Usted me dice que sí trabaja y la gente dice que no. Y yo prefiero creerle a la gente“.

Claudia Sheinbaum a alcalde de Huauchinango (Especial)

Esta fue la respuesta de Claudia Sheinbaum al alcalde de Huauchinango tras los señalamientos de una mujer que denunció los hechos de la colonia Chapultepec, perteneciente al mismo municipio.

Al parecer, las lluvias generaron inundaciones en aquella zona, lo que dejó a adultos mayores atrapados en una capilla que no habían sido auxiliados.

Rogelio López Angulo aseguró a la mujer que “ya se está trabajando”, pero ella insistió en que fue hasta la mañana que se llevó ayuda, pero que la situación sigue igual.

Siendo esto lo que desencadenó la molestia y posterior regaño de la presidenta Claudia Sheinbaum contra el alcalde de Huauchinango.

“Es importante que usted me diga cuánta gente tiene ahí trabajando", finalizó la presidenta mientras que Rogelio López Angulo no dio respuesta alguna.

🔴 Claudia Sheinbaum cuestionó a Rogelio López tras el reclamo de damnificados: “Usted dice que sí, pero yo le creo a la gente”.



“Nadie hizo nada para prevenir las muertes; reaccionaron después”, se expresan. pic.twitter.com/0SE2TvBwvE — Azucena Uresti (@azucenau) October 12, 2025

Habitantes de Huachinango también se quejan con Claudia Sheinbaum por la falta de seguridad

Si bien Claudia Sheinbaum hizo un recorrido por Huachinango para atender las necesidades de los damnificados, la mandataria recibió quejas que atienden a la falta de seguridad en la región.

De acuerdo con más pobladores, quienes solicitaron herramientas y equipo para poder hacer reparaciones a sus hogares por las lluvias, exigieron a la presidenta soluciones por la inseguridad.

Concretamente pidieron más patrullas para el municipio y mayor seguridad para todos.