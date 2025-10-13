La presidenta Claudia Sheinbaum -de 63 años de edad- promete buscar “en cualquier lugar” a las personas no localizadas tras las lluvias en México.

Estados como Veracruz, Querétaro, Puebla e Hidalgo se han visto afectados por las fuertes lluvias que azotaron a México.

Claudia Sheinbaum promete buscar a no localizados tras las lluvias

La presidenta Claudia Sheinbaum visitó a los afectados por las lluvias, las cuales dejaron 47 muertos y 38 personas no han sido localizadas.

El domingo 12 de octubre, Claudia Sheinbaum recorrió diversas zonas de Puebla, Veracruz e Hidalgo.

Claudia Sheinbaum prometió buscar a las personas desaparecidas durante las lluvias y apoyar a los afectados.

“En cualquier lugar donde haya un reporte de una persona no localizada, vamos a hacer la búsqueda”, expresó Claudia Sheinbaum durante un encuentro con medios.

La presidenta de México mencionó que hay helicópteros vigilando las zonas afectadas por las lluvias, con el fin de localizar personas afectadas en zonas aisladas.

“Mañana en la mañana en la mañanera vamos a dar toda la información de estado por estado de todas las personas fallecidas y no localizadas” Claudia Sheinbaum

Claudia Sheinbaum prometió transparencia en la información sobre muertos, personas no localizados y cifras de daños de los estados afectados por las lluvias.

Autoridades buscan a personas no localizadas por las lluvias

Hasta el momento, se han reportado a 38 personas no localizadas en los estados afectados por las lluvias:

Veracruz: 6 personas no localizadas

Hidalgo: 17 personas no localizadas

Puebla: 15 personas no localizadas

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana reporta avances en actividades de limpieza y rehabilitación en 5 estados.

Además, se han colocado 146 refugios temporales que brindan albergue, alimento y atención médica a 5 mil 448 personas.

Claudia Sheinbaum dio instrucciones a las dependencias federales de trabajar en coordinación con los gobiernos estatales y municipales.

Este es el número de municipios afectados por estado tras las lluvias: