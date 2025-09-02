La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, llevará a cabo su conferencia mañanera de hoy martes 2 de septiembre de 2025 en vivo desde Palacio Nacional.

La Mañanera del Pueblo encabezada por Claudia Sheinbaum dará inicio en punto de las 07:30 desde el Salón de la Tesorería de Palacio Nacional.

Hoy martes 2 de septiembre de 2025 se realizará la sección “Humanismo Mexicano y Memoria Histórica”, ya que ayer no se realizó por la cancelación de la conferencia mañanera.

¿Qué temas podría tratar Claudia Sheinbaum en la mañanera del pueblo de hoy?

El tema principal de la presidenta Claudia Sheinbaum será su Primer Informe de Gobierno que rindió ayer lunes 1 de septiembre.

Igulamente hablará sobre la toma de protesta de la SCJN que ocurrió posterior a su Primer Informe de Gobierno.

En otros temas, la presidenta de México podría pronunciarse por las manifestaciones de Alito Moreno en la Cámara de Diputados, donde acusó a Morena de ser un “cártel”.

La Marcha por la Resistencia Democrática en CDMX encabezada por Alessandra Rojo de la Vega sería otro tema por el que sería cuestionada.

Claudia Sheinbaum también mencionaría la impugnación que interpuso la FGR contra la libertad provisional de Julio César Chávez Jr.

El desplome de una avioneta en Tamaulipas el pasado 29 de agosto también podría ser retomado en la conferencia mañanera, cuyo saldo fue de un muerto y un herido.

Nota en desarrollo. En breve más información...