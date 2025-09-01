Hoy lunes 1 de septiembre de 2025 no hay mañanera del pueblo de Claudia Sheinbaum; ¿por qué?, el motivo es su Primer Informe de Gobierno.

Aunque usualmente el Primer Informe de Gobierno se presenta el 1 de octubre, al año de que tomó protesta como presidenta de México, Claudia Sheinbaum adelantó que daría dos informes.

En SDPnoticias sigue el Primer Informe de Gobierno de Claudia Sheinbaum en vivo hoy lunes 1 de septiembre de 2025.

¿Por qué no hay mañanera de Claudia Sheinbaum hoy 1 de septiembre de 2025?

Claudia Sheinbaum informó que con motivo de su Primer Informe de Gobierno haría dos pronunciamientos: uno preliminar el 1 de septiembre de 2025 en Palacio Nacional, y un segundo evento público en el Zócalo CDMX el 1 de octubre.

De manera que hoy lunes 1 de septiembre de 2025, la presidenta Claudia Sheinbaum canceló su conferencia mañanera y no habrá mensaje a los medios de comunicación.

El Primer Informe de Gobierno tendrá lugar a las 11:00 horas y será transmitido en los canales y redes sociales oficiales de la presidenta Claudia Sheinbaum y el gobierno de México.

De acuerdo con la encuesta MetricsMx publicada en SDPnoticias, la presidenta Claudia Sheinbaum llega a su Primer Informe de Gobierno con el 76% de aprobación de los mexicanos.

¿Quiénes asistirán al Primer Informe de Gobierno de Claudia Sheinbaum?

La presidenta Claudia Sheinbaum reveló el viernes 29 de agosto que no invitó al ex presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) a su Primer Informe de Gobierno en respeto a su decisión de retirarse de la vida pública.

Sin embargo, esta es la lista de políticos y funcionarios que confirmaron su asistencia al Primer Informe de Gobierno de Claudia Sheinbaum:

Samuel García, gobernador de Nuevo León

Alfredo Ramírez Bedolla, gobernador de Michoacán

Hugo Aguilar Ortiz, ministro presidente de la SCJN

Lenia Batres, ministra de la SCJN

Sara Irene Herrerías, ministra de la SCJN

Yasmín Esquivel, ministra de la SCJN

Loretta Ortiz, ministra de la SCJN

María Estela Ríos, ministra de la SCJN

Giovanni Azael Figuero, ministro de la SCJN

Aristides Rodrigo Guerrero, ministro de la SCJN

Irving Espinosa, ministro de la SCJN

gabinete de Claudia Sheinbaum

legisladores del Congreso

militantes de Morena