Claudia Sheinbaum compartió su contundente conclusión, a un año de iniciar su mandato: “vamos bien y vamos a ir mejor”.

Durante su primer informe de gobierno, la presidenta de Mécivo recordó que su administración trabaja por dar continuidad a la “gran hazaña” del gobierno de Andrés Manuel López Obrado (AMLO).

Asimismo, compartió los avances que se han concretado en su primer año de gobierno, como las obras que forman parte del Plan México, así como los programas de apoyo como las becas y pensiones del bienestar.

Claudia Sheinbaum asegura que “vamos a ir mejor” en el resto de su mandato

La presidenta Claudia Sheinbaum señaló, al finalizar su informe de gobierno, que sabe que “vamos bien y vamos a ir mejor” con los programas que ha puesto en marcha.

Asimismo, aseguró que, por el pueblo y por la patria, “vale la pena dar cada hora y cada aliento de nuestros días”.

“Amigas y amigos, vamos bien y vamos a ir mejor. Repito, vamos bien y vamos a ir mejor. Por nuestro pueblo y por nuestra patria vale la pena dar cada hora, cada minuto y cada aliento de nuestros días” Claudia Sheinbaum

En este sentido, resaltó los programas para el Bienestar que se mantienen desde el gobierno anterior, así como los que se han agregado durante su primer año de gobierno.

Asimismo, Claudia Sheinbaum resaltó programas como el Plan México, así como las reformas aprobadas en este periodo. Estas son:

reforma al Poder Judicial

incorporación de la Guardia Nacional a la Sedena

reforma al artículo segundo para reconocer a los pueblos indígenas y afromexicanos como sujetos de derecho público

reformas a los artículos 25, 27 y 28 constitucionales para revertir una buena parte de las reformas del 2013 y recuperar a Pemex y a CFE como empresas del pueblo de México

reformas al artículo 28 para permitir servicios de internet públicos de manera directa

reformas a los artículos 4, 21, 41, 73, 116, 122 y 123 en favor de la igualdad sustantiva de las mujeres, el derecho a la una vida libre de violencias y la eliminación de la brecha salarial

modificación al artículo 28 para garantizar los trenes operados por empresas públicas

reformas a los artículos 4 y 27 para garantizar los programas del Bienestar como derechos sociales constitucionales

reforma al artículo 123 para reconocer el derecho a la vivienda a todas las personas trabajadoras

reformas a los artículos 3, 4 y 73 para la protección y cuidado animal

reformas para desaparecer a los organismos autónomos y crear órganos técnicos antimonopolio y de telecomunicaciones

fortalecimiento de la inteligencia y de la investigación para la seguridad pública

incorporación de la extorsión como delito grave en el artículo 19 constitucional

prohibición de vapeadores

protección de los maíces nativos y prohibición de la siempre del maíz transgénico

modificación a los artículos 19 y 40 en materia de soberanía nacional

reformas para evitar nepotismo, reelección en la sucesión inmediata de cargos de elección popular

reducción de trámites para evitar corrupción y fortalecer el desarrollo nacional

“Llegamos a seguir transformando la nación”; Claudia Sheinbaum asegura que no va a defraudar la confianza del pueblo

En el mismo sentido, Claudia Sheinbaum señaló que caminará “sin descanso” por el pueblo y la patria y reiteró que honrará la confianza que se ha depositado en ella.

Asimismo, reiteró que su gobierno llegó para “seguir transformando la nación”, como lo hizo su antecesor, el expresidente AMLO, por lo que aseguró que “no voy a traicionar”.