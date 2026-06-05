La dirigencia nacional de Morena acusó que el alcalde de Metepec, Estado de México, Fernando Flores, ha incurrido en una actitud que calificó como “soberbia y prepotente”.

“Desde Morena rechazamos la actitud soberbia y prepotente del Presidente Municipal de Metepec, Fernando Flores, que llegó con un grupo armado a irrumpir en un club deportivo y golpear a un ciudadano” Dirigencia de Morena

Así lo advirtió el partido en un mensaje en redes, en el que lamentó la agresión en la que participó el presidente municipal contra un civil en el Club Deportivo La Asunción.

Por los hechos ocurridos el 4 de junio, la dirigencia nacional de Morena señaló a Fernando Flores de usar el poder para intimidar, así como de mostrar una cara equivocada de la política.

Morena se lanza contra Fernando Flores: “rechazamos la actitud soberbia y prepotente”

Un video que circula en redes, muestra los momentos en los que el alcalde de Metepec, Estado de México, Fernando Flores Fernández, irrumpió de forma violenta en el Club Deportivo La Asunción.

En la grabación se puede observar al presidente municipal en compañía de varios escoltas armados, quienes se golpearon a un ciudadano, ante lo cual Morena ya expresó su rechazo.

En su publicación sobre el incidente que ya se ha viralizado, el partido acusó al alcalde que llegó al cargo en representación de PRI, PAN y PRD, de actuar de forma “soberbia y prepotente”.

Morena acusa actitud “soberbia y prepotente” de Fernando Flores, alcalde de Metepec (@PartidoMorenaMx/X)

Tras señalarlo por irrumpir en el club para “golpear a un ciudadano”, la dirigencia del partido condenó la postura de Fernando Flores, pues afirmó que está usando el poder con el fin de intimidar.

Cabe destacar que ante la polémica que se desató, el alcalde aseguró que todo ocurrió por un conflicto entre particulares, aunque no ofreció detalles sobre el origen del problema.

Alcalde de Metepec está mostrando “el peor rostro de la política”, acusa Morena

Al pronunciarse de forma negativa contra Fernando Flores, alcalde de Metepec, por la agresión que habría cometido contra un ciudadano, Morena lamentó el actuar del presidente municipal.

En el mismo mensaje, el partido resaltó que cuando un servidor público usa su “poder” con el objetivo de intimidar, deja de representar a la ciudadania y comienza a representar “el peor rostro de la política“.

Así lo sentenció al aseverar que por los hechos, Fernando Flores está dejando ver que tiene una “soberbia del poder”, ante lo cual advirtió que no hay nadie que pueda estar por encima de la ley.