Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México reitera nombre y origen del Golfo de México durante primer informe de gobierno de este 1 de septiembre.

Desde Palacio Nacional al presentar su primer informe de Gobierno en su primer año como presidenta de México, Claudia Sheinbaum resaltó el nombre del Golfo de México.

Bajo el contexto que desde la llegada de Donald Trump al gobierno de Estados Unidos, tenían intenciones del cambiar el nombre del Golfo de México a Golfo de América.

En este primer informe de Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum reiteró el nombre y origen del Golfo de México lo que le valió los aplausos de los asistentes.

Esto ocurrió mientras la presidenta de México, Claudia Sheinbaum daba cuenta de las obras en materia portuaria que han hecho desde su gobierno en territorio nacional.

“En el Golfo de México, ¡Golfo de México!" Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México

En este informe la presidenta Claudia Sheinbaum, destacó que su propósito es hacer de “México una potencia portuaria” por lo que durante el sexenio van a invertir en 12 proyectos que consiste en:

Ampliación y mejoramiento de los puertos de Guaymas, Manzanillo, Lázaro Cárdenas, Acapulco

Ampliación y mejoramiento de los puertos del Corredor Interoceánico, Salina Cruz, Chipas, Coatzacoalcos, Chiapas, Dos Bocas

Ampliación y mejoramiento de los puertos del Golfo de México, Progreso, Seybaplaya, Veracruz, Altamira y Matamoros

Además sostuvo que espera que a finales del sexenio, estas obras representen un costo de 142 mil millones de inversión pública y 264 mil millones de pesos de la iniciativa privada.

Claudia Sheinbaum reitera nombre y origen del Golfo de México durante primer informe de gobierno; recuerdan que ya tiene registro oficial

La zona conocida como el Golfo de México fue registrada de este modo por la Organización Hidrográfica Internacional (OHI), de la que tanto México como Estados Unidos son miembros.

Cabe recordar que tiempo atrás la presidenta de México, mandó una carta a la compañía tecnológica Google que buscaba cambiar el nombre de Golfo de México por Golfo de América por órdenes el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Dicha carta se recordaba a la compañía que el Golfo de México tiene su nombre registrado oficialmente en la OHI.