La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) tomará protesta de ministros y ministras; magistrados y magistradas; y jueces y juezas hoy lunes 1 de septiembre. Sigue el minuto a minuto.

La toma de protesta está programada para iniciar a las 19:30 horas en la Cámara de Senadores; seguida de una ceremonia solemne en la SCJN.

Previo a los eventos oficiales, ministros y ministras de la nueva Corte acudieron a una ceremonia de consagración de bastón de mando, en la que participó Hugo Aguilar Ortiz.

Asimismo se programó una ceremonia de purificación en la sede de la SCJN; síguela en vivo.

"Para ser juez o ministro no es necesario tener carrera judicial, desde mi punto de vista, desde el 95 a la fecha, los mejores ministros no tenían experiencia como jueces", aseguró Zaldívar.

SCJN: Realizan ceremonia de consagración de bastón de mando

#SCJN En estos momentos, en la zona arqueológica de Cuicuilco, se lleva a cabo una “ceremonia de ofrenda” de los pueblos indígenas con ministros que tomarán posesión este día, encabezados por @HugoAguilarOrti



🔴“Estamos iniciando algo nuevo”, dice Hugo Aguilar, nuevo ministro presidente de la SCJN en la ceremonia de consagración de Bastón de mando en Cuicuilco.



“Quisimos iniciar nuestras actividades con la guía de nuestras sabias y nuestros sabios”, añadió.



