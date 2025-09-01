La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) tomará protesta de ministros y ministras; magistrados y magistradas; y jueces y juezas hoy lunes 1 de septiembre. Sigue el minuto a minuto.
La toma de protesta está programada para iniciar a las 19:30 horas en la Cámara de Senadores; seguida de una ceremonia solemne en la SCJN.
Previo a los eventos oficiales, ministros y ministras de la nueva Corte acudieron a una ceremonia de consagración de bastón de mando, en la que participó Hugo Aguilar Ortiz.
Asimismo se programó una ceremonia de purificación en la sede de la SCJN; síguela en vivo.
"Para ser juez o ministro no es necesario tener carrera judicial, desde mi punto de vista, desde el 95 a la fecha, los mejores ministros no tenían experiencia como jueces", aseguró Zaldívar.
SCJN: Realizan ceremonia de consagración de bastón de mando
- Apertura de la sesión solemne
- Intervenciones de los grupos parlamentarios
- Toma de protestas de ministras y ministros de la SCJN
- Toma de protesta de magistradas y magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
- Toma de protesta de magistradas y magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial
- Toma de protesta de magistradas y magistrados del Primer y Segundo Circuitos
- Toma de protesta de magistradas y magistrados del Tercer, Cuarto, Quinto, Sexto, Séptimo, Octavo y Noveno Circuitos
- Toma de protesta de magistradas y magistrados del Décimo, Décimo Primer, Décimo Segundo, Décimo Tercer, Décimo Cuarto, Décimo Quinto, Décimo Sexto, Décimo Séptimo, Décimo Octavo, Décimo Noveno y Vigésimo Circuitos
- Toma de protesta de magistradas y magistrados del Vigésimo Primer, Vigésimo Segundo, Vigésimo Tercer, Vigésimo Cuarto, Vigésimo Quinto, Vigésimo Sexto, Vigésimo Séptimo, Vigésimo Octavo, Vigésimo Noveno, Trigésimo, Trigésimo Primer y Trigésimo Segundo Circuitos
- Toma de protesta de juezas y jueces del Primer, Segundo, Tercer y Cuarto Circuitos
- Toma de protesta de juezas y jueces del Quinto, Sexto, Séptimo, Octavo, Noveno, Décimo, Décimo Primer, Décimo Segundo, Décimo Tercer, Décimo Cuarto y Décimo Quinto Circuitos
- Toma de protesta de juezas y jueces del Décimo Sexto, Décimo Séptimo, Décimo Octavo, Décimo Noveno, Vigésimo, Vigésimo Primer, Vigésimo Segundo, Vigésimo Tercer, Vigésimo Cuarto, Vigésimo Quinto, Vigésimo Sexto, Vigésimo Séptimo, Vigésimo Octavo, Vigésimo Noveno, Trigésimo, Trigésimo Primer y Trigésimo Segundo Circuitos
- Clausura de la sesión solemne