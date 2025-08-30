La Fiscalía General de la República (FGR) impugnó la libertad provisional otorgada a Julio César Chávez Jr, hijo del mítico boxeador Julio César Chávez, por considerarla ilegal.

Fuentes federales indican que la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) interpuso este recurso de impugnación ante el juez de control Enrique Hernández Miranda en Hermosillo, Sonora.

El caso deberá ser turnado al Tribunal Colegiado de Apelación en la entidad, organismo que deberá decidir si mantiene, modifica o revierte la libertad provisional a Julio César Chávez Jr.

Información en desarrollo...