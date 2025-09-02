Alejandro, “Alito” Moreno Cárdenas, se lanzó en contra del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), debido a que el senador tricolor afirmó que “no son partido, es un cártel”.

Fue en la sesión de hoy lunes 1 de septiembre, que corresponde a la del inicio del segundo año de la LXVI Legislatura, que el dirigente nacional del PRI arremetió en contra de Morena.

Durante los trabajos, Alito Moreno afirmó que Morena está ejerciendo lo que denominó como un “terrorismo de Estado”, tras lo cual sentenció que “no son partido, es un cártel”.

A poco menos de una semana de protagonizar una riña a jaloneos y empujones con Gerardo Fernández Noroña, Alito Moreno sigue en modo pelea, pues ahora se lanzó contra Morena.

Fue al rendir un mensaje a nombre de la bancada del PRI durante la sesión que marcó el arranque del segundo año de la LXVI Legislatura, que Alito Moreno arremetió en contra del partido oficialista.

Desde la tribuna de San Lázaro, afirmó que hoy no hay condiciones democráticas en el país, toda vez que dijo que Morena ejerce un “terrorismo de Estado”, pues “no son partido, es un cártel”.

En medio de silbidos, abucheos y porras en su contra, el dirigente nacional tricolor afirmó que la política de Morena despliega acciones que constituyen graves “amenazas para la paz” del país.

Incluso, al sostener que Morena pone el peligro no solo a México, sino a toda la región, Alito Moreno acusó que el instituto político es una “amenaza narcoterrorista” a nivel global.

Tras ello, Moreno Cárdenas sentenció que el partido no puede ser denominado como tal y tampoco como movimiento político, pues en realidad tienen las características de un “cartel” criminal.

Así lo sentenció al acusar, sin ofrecer ningún tipo de prueba con respecto a sus señalamientos, que Morena ya ha “pactado con los criminales” y está destruyendo al Estado mexicano.

Alito Moreno arremete contra Morena y así le respondieron

Ante los duros ataques de Alito Moreno, legisladores federales que forman parte de la fracción parlamentaria de Morena no se quedaron callados y respondieron a las acusaciones y críticas.

Así ocurrió debido a que mientras el dirigente nacional del PRI seguía con su discurso, los senadores y diputados morenistas comenzaron lanzar algunas porras ante las que Alito Moreno tuvo que ceder.

Fue en medio de los gritos de “¡desafuero, desafuero!” y “¡porro!”, que coparon todos los rincones del pleno de sesiones de la Cámara de Diputados, que el presidente tricolor tuvo que interrumpir su mensaje.

Ante ello, el aún presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores, Sergio Gutiérrez Luna, intercedió para hacer un llamado al orden en busca de permitir la conclusión del pronunciamiento.